«Ролан Гаррос» 2026: українські тенісистки дізнались суперниць у першому раунді

Відкритий чемпіонат Франції стартує в Парижі 24 травня

Українські тенісистки отримали суперниць в стартових матчах основної сітки змагань в одиночному розряді «Ролан Гарросу» 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

З ким зіграють українки в першому колі «Ролан Гарросу» 2026

Напряму в основну сітку ґрунтового Грендслему потрапили сім українок: шість – за світовим рейтингом (Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Дарія Снігур). Ще одна українка, Ангеліна Калініна, потрапила до цієї стадії змагань за «захищеним» рейтингом.

Суперниць отримали шість з семи українок. Опонентка ще однієї української тенісистки, Олександри Олійникової, буде визначена за результатами кваліфікації.

Результати жеребкування для українських тенісисток у першому раунді «Ролан Гарросу»

Еліна Світоліна (Україна, 7) – Анна Бондар (Угорщина)

Марта Костюк (Україна, 15) – Оксана Сєлєхмєтьєва

Даяна Ястремська (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія, 13)

Юлія Стародубцева (Україна) – Анна Блінкова

Олександра Олійникова (Україна) – переможниця кваліфікації

Ангеліна Калініна (Україна, SR) – Діан Паррі (Франція)

Дарія Снігур (Україна) – Клара Таусон (Данія, 21)

Еліна Світоліна розпочне виступи на «Ролан Гарросі» матчем проти угорки Анни Бондар, якій програла два попередні поєдинки: на US Open торік і на цьогорічному турнірі у Мадриді.

Марта Костюк відкриє для себе «Ролан Гаррос» поєдинком проти «нейтральної» Оксани Сєлєхмєтьєвої. Цікаво, що Світоліна та Костюк можуть перетнутися між собою у чвертьфіналі, якщо обіграють всіх суперниць до цієї стадії.

Даяна Ястремська отримала найрейтинговішу суперницю на старті турніру – 13-ту сіяну Жасмін Паоліні.

Матчі першого кола на «Ролан Гарросі» відбудуться 24-26 травня.

Нагадаємо, українка Катаріна Завацька переграла латвійську спортсменку Дарью Сємєністую в другому кваліфікаційному раунді French Open.

За місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції українська тенісистка позмагається з італійкою Лучією Бронцетті. Матч запланований на 21 травня. Завацька на «Ролан Гарросі» двічі грала в основній сітці (2020, 2021 роки).