Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Ролан Гаррос» 2026: українські тенісистки дізнались суперниць у першому раунді

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
«Ролан Гаррос» 2026: українські тенісистки дізнались суперниць у першому раунді
Еліна Світоліна підходить до «Ролан Гарросу» у статусі сьомої ракетки світу
фото: REUTERS
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Відкритий чемпіонат Франції стартує в Парижі 24 травня

Українські тенісистки отримали суперниць в стартових матчах основної сітки змагань в одиночному розряді «Ролан Гарросу» 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

З ким зіграють українки в першому колі «Ролан Гарросу» 2026

Напряму в основну сітку ґрунтового Грендслему потрапили сім українок: шість – за світовим рейтингом (Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Дарія Снігур). Ще одна українка, Ангеліна Калініна, потрапила до цієї стадії змагань за «захищеним» рейтингом.

Суперниць отримали шість з семи українок. Опонентка ще однієї української тенісистки, Олександри Олійникової, буде визначена за результатами кваліфікації.

Результати жеребкування для українських тенісисток у першому раунді «Ролан Гарросу»

  • Еліна Світоліна (Україна, 7) – Анна Бондар (Угорщина)
  • Марта Костюк (Україна, 15) – Оксана Сєлєхмєтьєва
  • Даяна Ястремська (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія, 13)
  • Юлія Стародубцева (Україна) – Анна Блінкова
  • Олександра Олійникова (Україна) – переможниця кваліфікації
  • Ангеліна Калініна (Україна, SR) – Діан Паррі (Франція)
  • Дарія Снігур (Україна) – Клара Таусон (Данія, 21)

Еліна Світоліна розпочне виступи на «Ролан Гарросі» матчем проти угорки Анни Бондар, якій програла два попередні поєдинки: на US Open торік і на цьогорічному турнірі у Мадриді.

Марта Костюк відкриє для себе «Ролан Гаррос» поєдинком проти «нейтральної» Оксани Сєлєхмєтьєвої. Цікаво, що Світоліна та Костюк можуть перетнутися між собою у чвертьфіналі, якщо обіграють всіх суперниць до цієї стадії.

Даяна Ястремська отримала найрейтинговішу суперницю на старті турніру – 13-ту сіяну Жасмін Паоліні.

Матчі першого кола на «Ролан Гарросі» відбудуться 24-26 травня.

Нагадаємо, українка Катаріна Завацька переграла латвійську спортсменку Дарью Сємєністую в другому кваліфікаційному раунді French Open.

За місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції українська тенісистка позмагається з італійкою Лучією Бронцетті. Матч запланований на 21 травня. Завацька на «Ролан Гарросі» двічі грала в основній сітці (2020, 2021 роки).

Теги: теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Дарія Снігур

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Жабер та її чоловіка Каріма Камуна 20 квітня 2026 року народився син
Зіркова тенісистка повідомила про народження дитини
22 квiтня, 12:18
Костюк не залишила шансів Путінцевій
Костюк з розгромної перемоги стартувала у Мадриді
24 квiтня, 18:27
Другий сет пройшов за повної переваги Костюк – вона не віддала суперниці жодного гейму
Гра завершилася розгромом. Костюк вийшла до півфіналу турніру у Мадриді
29 квiтня, 22:47
Ангеліна Калініна поповнила список учасниць 1/64 фіналу
Калініна виграла кваліфікацію на тенісному турнірі в Римі
5 травня, 19:25
Ангеліна Калініна вибула зі змагань у Вічному місті
Калініна вилетіла в другому раунді тенісного турніру в Італії
7 травня, 22:00
Болгарія перемогла на Євробаченні, дрони атакували Підмосков'я: головне за ніч 17 травня
Болгарія перемогла на Євробаченні, дрони атакували Підмосков'я: головне за ніч 17 травня
17 травня, 06:06
Корнєєва посідає 122 місце в рейтингу WTA
18-річна російська тенісистка опублікувала в Instagram символ агресії РФ проти України
11 травня, 10:16
Еліна Світоліна цього сезону вийшла вже у третій півфінал тисячника
Світоліна зрівнялась з легендарною американкою за перемогами на турнірі WTA 1000 в Римі
14 травня, 11:32
Даяна Ястремська потрапила до четвірки найкращих
Ястремська з реваншем пробилася в півфінал Parma Open
14 травня, 18:54

Новини

Син легендарного російського фігуриста відмовився від громадянства РФ
Син легендарного російського фігуриста відмовився від громадянства РФ
«Ролан Гаррос» 2026: українські тенісистки дізнались суперниць у першому раунді
«Ролан Гаррос» 2026: українські тенісистки дізнались суперниць у першому раунді
УЄФА змінить формат кваліфікації на Євро та Ліги націй з сезону 2028/29
УЄФА змінить формат кваліфікації на Євро та Ліги націй з сезону 2028/29
Збірна України з сокки здобула другу поспіль перемогу на Чемпіонаті Європи
Збірна України з сокки здобула другу поспіль перемогу на Чемпіонаті Європи
Збірна Німеччини опублікувала заявку на Чемпіонат світу 2026
Збірна Німеччини опублікувала заявку на Чемпіонат світу 2026
«Наші козаки». Африканські легіонери «Шахтаря» вбралися у вишиванки
«Наші козаки». Африканські легіонери «Шахтаря» вбралися у вишиванки

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua