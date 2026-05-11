Євросоюз готує нові санкції проти РФ: Politico оприлюднило перелік обмежень

Ростислав Вонс
Ключовою ціллю нових санкцій стануть танкери тіньового флоту, які використовуються для перевезення російської нафти
Європейський Союз готує 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації, основні обмеження будуть спрямовані на тіньовий флот. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

За словами джерел ЗМІ, введення додаткових санкцій проти тіньового флоту допоможе перекрити одне з найважливіших джерел доходів Кремля і посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб він відмовився від своїх максималістських вимог у мирній угоді для завершення війни.

Новий пакет санкцій, який, як очікується буде запроваджено наприкінці червня або на початку липня, ймовірно, також буде спрямований проти російських банків, фінансових установ і військово-промислових компаній, а також фірм, що продають викрадене українське зерно, повідомили сім чиновників ЄС.

ЄС також хоче продовжити санкції проти високопоставлених членів Російської православної церкви, зокрема її лідера та близького союзника Путіна – патріарха Кирила. Раніше ці обмеження блокував уряд угорського експрем'єра Віктора Орбана, пише Politico.

Європейська комісія також може відродити ідею заборони морських перевезень для російських суден, яку досі блокували Мальта та Греція, повідомив один із дипломатів. «Економіка Росії перебуває в найгіршому внутрішньому стані з початку війни. Зараз справді настав час наполягати на більшому, бо справи у Росії йдуть не дуже добре», – сказав один високопосадовець ЄС.

Водночас Україна, за його словами, перебуває у кращому положенні після схвалення 90 млрд євро кредиту та ударів далекобійними БпЛА по РФ.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн мають намір подвоїти цей «імпульс» і «хочуть запровадити великий пакет» санкцій, заявив другий високопосадовець ЄС, який безпосередньо брав участь у підготовці обмежень.

До слова, Європейський Союз готується суттєво розширити «чорний список» осіб, причетних до незаконної депортації та «перевиховання» українських дітей. Новий пакет персональних обмежень мають ухвалити міністри закордонних справ країн Євросоюзу уже в понеділок, 11 травня 2026 року.

Євросоюз готує нові санкції проти РФ: Politico оприлюднило перелік обмежень
