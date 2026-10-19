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Син Усика тріумфував на Кубку Іспанії з дзюдо (відео)

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Син Усика тріумфував на Кубку Іспанії з дзюдо (відео)
13-річний Кирило Усик активно займається дзюдо
фото: Інстаграм Олександра Усика

Юний дзюдоїст переміг кількох спортсменів на шляху до золота

Кирило Усик, син першого в історії України абсолютного чемпіона світу Олександра Усика, став переможцем дитячого Суперкубка Іспанії з дзюдо в Кадісі. Про це повідомляє «Главком».

Кирило Усик був одним з фаворитів змагань, маючи перший номер посіву у ваговій категорії до 60 кг. Представляючи регіон Андалусія, він по черзі здолав інших андалусців Франсіско Романа Бандераса та Аарона Кастільйо Родрігеса, завдяки чому вийшов до півфіналу змагань. У півфіналі Усик продовжив свою переможну ходу, вибивши зі змагань Франсіско Муньоза дель Агіло, а потім у фіналі переміг другого сіяного Едуардо Естебана Гарсію.

Нагородження Кирила Усика за перемогу в Суперкубку

Спортивні успіхи юного дзюдоїста стають усе помітнішими. Кирило досить активно займається дзюдо, про що Олександр Усик неодноразово розповідав у своїх інтерв'ю. Минулого року він здобув декілька бронзових нагород на регіональних турнірах, а вже цього року виборов золоту медаль на Суперкубку. Також до молодого спортсмена проявляє інтерес і Федерація дзюдо України, яка після однієї з нагород залишила коментар «Чекаємо в збірній Україні».

Нагадаємо, що дружина Олександра Усика щемливо привітала боксера з річницею весілля. Катерина Усик поділилася у мережі їхньою святковою фотосесією. «17 років разом. І все так само обираємо один одного. Люблю», – йдеться у дописі. Олександр Усик у відповідь зробив репост сторис дружини на своїй сторінці.

Теги: Олександр Усик дзюдо

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