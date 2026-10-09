Дзюдоїстка Литвиненко, яка відмовилася виступати за Україну, здобула золото Чемпіонату світу

У фіналі вагової категорії до 78 кг Єлизавет Литвиненко перемогла француженку Кайлу Іссуфі

У 2025 році Литвиненко відмовилася змагатися за Україну та почала представляти на міжнародному рівні збірну ОАЕ

Дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко, яка відмовилася змагатися за Україну, здобула для ОАЕ золоту нагороду Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

У фіналі вагової категорії до 78 кг Єлизавет Литвиненко перемогла француженку Кайлу Іссуфі.

У 2022 році Литвиненко вигравала бронзу чемпіонаті світу. У 2024 році році Єлизавета була чвертьфіналісткою Олімпіади.

У 2025 році вона ухвалила рішення відмовитися змагатися за Україну та почала представляти на міжнародному рівні збірну ОАЕ.

До слова, бронзова призерка Олімпіади-2020, дворазова чемпіонка світу (2018, 2019 роки), триразова чемпіонка Європи (2017, 2019, 2024 роки українка Дар'я Білодід відновлює кар'єру.

Найтитулованіша дзюдоїстка в історії жіночого українського дзюдо заявлена для участі у відкритому континентальному Кубку у США. Змагання пройдуть 31 жовтня – 1 листопада на арені Alachua County Sports and Events Center у місті Гейнсвілл, штат Флорида.

Востаннє 25-річна українка виходила на татамі під час Олімпіади-2024 у Парижі, де в 1/8 фіналу поступилася майбутній бронзовій призерці Ігор Харуці Фунакубі з Японії.