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Чи пропонували нашій віцечемпіонці світу з дзюдо змінити громадянство? Відповідь Ксенії Кирильчук

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чи пропонували нашій віцечемпіонці світу з дзюдо змінити громадянство? Відповідь Ксенії Кирильчук
16-річна Ксенія Кирильчук сьогодні є однією з головних надій українського дзюдо

На кадетському Чемпіонаті світу Кирильчук дійшла до фіналу у ваговій категорії до 52 кг та здобула срібло

16-річна українська дзюдоїстка Ксенія Кирильчук під час спілкування з «Главкомом» відповіла на питання щодо надходження їй пропозицій про зміну громадянства.

«Поки що таких пропозицій не надходило. Але я хочу залишитися в Україні. Я навіть не виїжджала з Харкова і наразі тренуюся тут. Це моя Батьківщина», – зазначила Кирильчук.

16-річна Ксенія Кирильчук сьогодні є однією з головних надій українського дзюдо. Спортсменка провела насичений та успішний сезон. У червні вона здобула срібло кадетського Чемпіонату Європи (вік спортсменів не перевищує 18 років). Наступним успішним турніром для Ксенії стала світова першість.

На кадетському Чемпіонаті світу, що проходив у місті Гуаякіль (Еквадор), українка знову дійшла до фіналу у ваговій категорії до 52 кг та здобула срібло. Саме Ксенію НОК України визнав найкращою юною спортсменкою серпня 2026 року.

Нагадаємо, бронзова призерка Олімпіади-2020, дворазова чемпіонка світу (2018, 2019 роки), триразова чемпіонка Європи (2017, 2019, 2024 роки українка Дар'я Білодід відновлює кар'єру

Найтитулованіша дзюдоїстка в історії жіночого українського дзюдо заявлена для участі у відкритому континентальному Кубку у США. Змагання пройдуть 31 жовтня – 1 листопада на арені Alachua County Sports and Events Center у місті Гейнсвілл, штат Флорида.

Востаннє 25-річна українка виходила на татамі під час Олімпіади-2024 у Парижі, де в 1/8 фіналу поступилася майбутній бронзовій призерці Ігор Харуці Фунакубі з Японії.

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Теги: дзюдо спорт

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