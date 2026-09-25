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Ксенія Кирильчук розповіла про те, як справляється з хвилюванням перед відповідальними сутичками

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Ксенія Кирильчук розповіла про те, як справляється з хвилюванням перед відповідальними сутичками
Ксенія Кирильчук завоювала срібло кадетських чемпіонатів світу та Європи

НОК назвав дзюдоїстку найкращою молодою спортсменкою серпня

Дзюдоїстка Ксенія Кирильчук під час розмови з «Главкомом» розповіла, як вона справляється з хвилюванням, а також пояснила важливість психологічної підготовки.

Як ви справляєтеся з хвилюванням перед відповідальними сутичками? 

Я розумію, що хвилювання мені не допоможе. Я можу як виграти, так і програти, тому треба думати не про те, виграю я чи програю, а про те, як саме я буду боротися. Налаштовуюся на боротьбу, концентруюся на захватах і рухах ніг. 

Наскільки взагалі важлива психологічна підготовка у сучасному дзюдо? 

Це дуже важливо, тому що ти можеш сам собі створити проблеми, наприклад, через сильне хвилювання або якщо погано спиш перед змаганнями. Це все мені допомогла зрозуміти моя мама Катерина Соломянова-Кирильчук, яка є не лише моєю тренеркою, а й спортивною психологинею. 

У червні Кирильчук здобула срібло кадетського Чемпіонату Європи (вік спортсменів не перевищує 18 років). Наступним успішним турніром для Ксенії стала світова першість, де вона також здобула срібло у ваговій категорії до 52 кілограм. НОК визнав Ксенію найкращою молодою спортсменкою місяця.

До слова, бронзова призерка Олімпіади-2020, дворазова чемпіонка світу (2018, 2019 роки), триразова чемпіонка Європи (2017, 2019, 2024 роки українка Дар'я Білодід відновлює кар'єру

Найтитулованіша дзюдоїстка в історії жіночого українського дзюдо заявлена для участі у відкритому континентальному Кубку у США. Змагання пройдуть 31 жовтня – 1 листопада на арені Alachua County Sports and Events Center у місті Гейнсвілл, штат Флорида.

Востаннє 25-річна українка виходила на татамі під час Олімпіади-2024 у Парижі, де в 1/8 фіналу поступилася майбутній бронзовій призерці Ігор Харуці Фунакубі з Японії.

Теги: дзюдо

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