Зіркова Білодід повертається на татамі. Найяскравіші фото красуні

Дворазова чемпіонка світу незабаром відновить виступи

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 Дар'я Білодід вирішила повернутися в дзюдо. Яскраві світлини спортсменки – в підбірці «Главкома».

Триразова чемпіонка Європи та дворазова чемпіонка світу потрапила до заявки на Відкритий континентальний кубок у США. Змагання відбудуться 31 жовтня-1 листопада в штаті Флорида. Для українки прийдешній турнір буде першим за понад два роки.

Востаннє Білодід з'явилася на татамі під час Олімпіади-2024. Там вона вибула на стадії 1/8 фіналу. З того часу дзюдоїстка встигла «засвітитися» у жіночому футболі, де навіть зіграла за харківський «Металіст 1925».

Попри паузу в кар'єрі, Білодід регулярно тішить шанувальників світлинами в соцмережах. Іменита спортсменка часто змінює образи. Поруч із тренуваннями з'являються її фото під час відпочинку та інших розваг.

21 фото На весь екран







































Дар'я Білодід мала насичене літо фото: Instagram

До слова, збірна України виключила одну з біатлоністок зі складу перед новим сезоном. 28-річна спортсменка пропустила чимало тренувань. Її актуальна форма не дозволяє конкурувати за місце в команді.

Нагадаємо, раніше легендарні біатлоністки отримали нову роботу. Німкені Каті Вільгельм і Магдалена Нойнер та італійка Доротея Вірер стануть експертками на німецькому ТБ. Окрім того, остання працюватиме і коментаторкою.