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Один з найкращих спортсменів Росії погорів на допінгу: деталі скандалу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Один з найкращих спортсменів Росії погорів на допінгу: деталі скандалу
З 10 квітня 2026 року Каніковський відсторонений від змагань

Матвій Каніковський не виступить на Чемпіонаті світу з дзюдо, який стартує цього тижня у Баку

24-річний росіянин Матвій Каніковський, який є чинним чемпіоном світу з дзюдо у ваговій категорії до 100 кг, підозрюється у вживанні допінгу. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з даними Міжнародного агентства з тестування Каніковський потрапив під підозру у вживанні допінгу після тесту, проведеного 15 березня 2026 року. Він підозрюється у порушенні пунктів 2.1 та 2.2 антидопінгового кодексу, зокрема, щодо наявності у його організму забороненої речовини лігандрол.

З 10 квітня 2026 року росіянин відсторонений від змагань.

Наразі розслідування його справи триває.

Каніковський також не виступить на Чемпіонаті світу, який стартує цього тижня у Баку.

«Ми, звісно, ​​розраховували побачити Матвія на Чемпіонаті світу.

Однак нині щодо нього триває антидопінгове розгляд та діє тимчасове відсторонення, тому він не може брати участь у змаганнях. Матвій послідовно відстоює свою позицію.

Його стороною надані необхідні пояснення, документи та інші матеріали, які, на наш погляд, мають важливе значення для розгляду справи.

Федерація перебуває в контакті зі спортсменом та його представниками та уважно стежить за перебігом процедури», – заявив президент Федерації дзюдо Росії Сергій Соловейчик.

Варто зазначити, що у минулому році Каніковський увійшов до переліку десяти найкращих спортсменів РФ, який був складений Федерацією спортивних журналістів Росії.

Нагадаємо, президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев озвучив причину, через яку російські тенісисти змінюють спортивне громадянство.

Теги: допінг дзюдо

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