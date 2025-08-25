Головна Спорт Новини
Скандал на US Open: росіянин Медведєв влаштував істерику після сенсаційної поразки

Христина Жиренко
Після матчу Данило Медведєв довго ламав свою ракетку об лавочку
фото: Reuters

Французький тенісист Бонзі на другому «Мейджорі» поспіль переміг у першому колі Данила Медведєва

Сьогодні, 25 серпня, у США відбувся матч першого кола US Open, у якому російський тенісист Данило Медведєв сенсаційно програв французу Бенджамену Бонзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Французький тенісист лідирував 2-0 за сетами і подавав на матч у 10-му геймі. На матчболі Бонзі, після невдалої першої подачі, на корт помилково вийшов фотограф, який вирішив, що поєдинок уже закінчився, і суддя ухвалив рішення переграти першу подачу француза (що повністю відповідає правилам). Медведєв скористався цим рішенням, щоб почати тривалу перепалку із суддею, яка тривала понад 6 хвилин, і водночас навмисно став заводити публіку.

«Ти чоловік? Ти чоловік? Чому ти тремтиш? Що з тобою, а? Ти додому хочеш? Ти ж хочеш додому, чи не так?», – кричав Медведєв судді Греггу Аленсворту.

Після цього він повернувся до камери і вимовив: «Хлопці, він дуже хоче піти. Йому платять за матч, а не за години».

Суддя не звернув уваги на поведінку Медведєва, як і на те, що до цього, під час матчу він показав непристойний жест, імітуючи святкування француза.

У результаті тривалої паузи, Бенжамен Бонзі не зміг подати на матч. Француз програв третій сет і з «бубликом» четвертий. У п'ятій партії після серії обмінів брейками Бонзі зумів утримати свою подачу і зробив вирішальний брейк у 10-му геймі, завершивши цей скандальний поєдинок на свою користь – 6:3, 7:5, 6:7(5), 0:6, 6:4. Нагадаємо, що Бонзі також переміг Медведєва цього року в першому раунді Вімблдону.

Після матчу Данило Медведєв продовжив свою скандальну поведінку – спочатку він довго ламав свою ракетку об лавочку, після чого демонстративно повільно покидав корт під час інтерв'ю французького тенісиста.

Додамо, що після цієї поразки Медведєв може покинути топ-20 світового рейтингу. Він не зміг пройти перше коло на третьому «Мейджорі» поспіль (в Австралії програв у другому раунді) і не вигравав титули з травня 2023 року.

Також зазначимо, що за повідомленнями ЗМІ акредитацію фотографа, який помилково вийшов на корт, уже анулювали.

Нагадаємо, титулований екстенісист з США запропонував повернути на турніри російські прапори.

Теги: Данііл Медведєв теніс US Open

