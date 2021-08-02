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    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді

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    Михайло Романчук зробив неймовірний ривок на фініші - Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Михайло Романчук зробив неймовірний ривок на фініші
    Фото з відкритих джерел

    Михайло розраховував на золоту нагороду, але перемогти завадив американець

    Збірна України на Олімпіаді в Токіо здобула шосту нагороду. Плавець Михайло Романчук виграв срібну медаль. На дистанції 1500 метрів вільним стилем він майже весь час ішов в трійці лідерів.

    На фінішну пряму вийшов другим, лідера, Флоріана Велброка, Михайло зумів наздогнати, але поруч шалену швидкість розвинув американець Роберт Фінке, який раніше обійшов українця на 800-метровій дистанції. Так вийшло й цього разу. Романчук програв 1,1 секунди.

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    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді
    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді

    Але він залишився задоволений собою. І пообіцяв виграти за три роки на наступних Іграх у Парижі.

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    Теги: Олімпіада Михайло Романчук
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    Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді