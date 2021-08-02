Перемога Романчука: як українець здобув перше «срібло» на Олімпіаді

Михайло розраховував на золоту нагороду, але перемогти завадив американець

Збірна України на Олімпіаді в Токіо здобула шосту нагороду. Плавець Михайло Романчук виграв срібну медаль. На дистанції 1500 метрів вільним стилем він майже весь час ішов в трійці лідерів.

На фінішну пряму вийшов другим, лідера, Флоріана Велброка, Михайло зумів наздогнати, але поруч шалену швидкість розвинув американець Роберт Фінке, який раніше обійшов українця на 800-метровій дистанції. Так вийшло й цього разу. Романчук програв 1,1 секунди.

Але він залишився задоволений собою. І пообіцяв виграти за три роки на наступних Іграх у Парижі.