Скандальна призерка Олімпійських Ігор Сімон відсторонена від змагань

Спортсменка була визнана винною в обмані своїх колег зі збірної

Жулія отримала покарання від французької федерації

Французька зірка біатлону Юлія Сімон зіткнулася із санкціями з боку Французької федерації лижного спорту (FFS), проте зберегла можливість брати участь у зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні. Про це повідомляє «Главком».

У четвер, 6 листопада 2025 року, FFS оголосила про рішення свого Національного дисциплінарного комітету, яке стало наслідком її кримінального переслідування. Спортсменку, яка виграла Великий кришталевий глобус 2022/2023 року і є володаркою десяти золотих медалей чемпіонатів світу, дискваліфікували на півроку. Дискваліфікація забороняє їй брати участь у змаганнях або тренувальних заходах, які організовує FFS або Міжнародний союз біатлоністів. Однак п'ять місяців цього покарання є умовними, що дозволить біатлоністці пропустити лише перший старт сезону у шведському Естерсунді.

Але на цьому санкції не завершилися: Сімон доведеться сплатити штраф у розмірі 30 тисяч євро. Це рішення було прийнято після того, як у жовтні її визнали винною у шахрайстві та крадіжці, пов'язаній із використанням банківської картки своєї партнерки по команді, Жустін Бреза-Буше. Також є ймовірність, що на Жулію можуть очікувати обмеження з боку Міжнародного союзу біатлоністів.

Попри можливість оскаржити рішення Дисциплінарного комітету протягом семи днів, адвокат Сімон, Крістіан Борель, підтвердив, що спортсменка погодилася із санкцією і не буде її оспорювати. «Вона зараз зосереджена на своєму спортивному сезоні, який ось-ось розпочнеться», – прокоментував Борель.

Нагадаємо, суд визнав Жюлію Сімон винною за всіма пунктами звинувачення та засудив її до трьох місяців умовного тюремного ув'язнення та штрафу у розмірі 15 тисяч євро.

У п'ятницю, 24 жовтня, Сімон постала перед кримінальним судом в Альбервілі за звинуваченням у крадіжці кредитної картки та шахрайстві. Усього обвинувачення включало п'ять пунктів. Слідство визначило трьох постраждалих, серед яких була і партнерка Сімон у збірній Франції Жюстін Брезаз-Буше.

«Я визнаю факти крадіжок. Я запанікувала, замкнулася в собі, коли мені сказали про це у федерації. Я не можу пояснити, не можу уявити себе такою, що робить ці дії. Я не можу це усвідомити», – сказала біатлоністка на засіданні.

Суд також ухвалив, що Сімон потрібно відшкодувати судові витрати Брезаз-Буше і виплатити один євро як компенсацію збитків Французькій федерації лижного спорту (FFS).

Спочатку прокурор запросив два місяці умовного тюремного ув'язнення та штраф у розмірі 20 тисяч доларів.

29-річна Сімон є десятикратною чемпіонкою світу та срібним призером Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні у складі змішаної естафети.