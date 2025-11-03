Головна Спорт Новини
Колишня фігуристка Сангкагало тепер виступатиме у біатлоні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
У новоспеченої біатлоністки є шанс потрапити до основної збірної Таїланду, яка в останні сезони не набирала очки до Кубків націй
Джерело: Соціальні мережі Наталі Сангкагало

Спортсменка жартома зауважила, що вирішила знайти нове хобі

Таїландська спортсменка Наталі Сангкагало вирішила провести соціальний експеримент, серйозно змінивши спеціалізацію. Про це повідомляє «Главком»

Наталі Сангкагало є таїландською фігуристкою в одиночному катанні, яка народилася у США. Маючи тайське походження по батькові, вона почала 2016 року почала виступати за Таїланд. Протягом своєї спортивної кар'єри Сангкагало стала чемпіонкою Таїланду у 2017 році, а також завоювала срібло та бронзу на національних чемпіонатах. Вона була учасницею Чемпіонату чотирьох континентів 2018 року, де встановила свій особистий рекорд на міжнародних змаганнях під егідою ISU. 

Після завершення своєї кар'єри Наталі поставила собі непросте завдання: не просто спробувати новий вид спорту, а стати у ньому представницею елітного рівня. Вона обрала біатлон, у якому, що символічно, використовується так званий «ковзанярський» стиль лижних перегонів. Перші тренування були для Сангкагало непростими: її техніка ходу була неправильною (її ноги часто роз'їжджалися та було важко тримати баланс) було важко підніматися в гору, а спуски спортсменка називала «тестом для виживання».

Хоча її проблеми з роботою на лижах почали зменшуватися, почала проявлятися інша важлива складова – недостатня витривалість, яка є ключовою у біатлоні, адже найкоротша гонка, спринт, у жінок складає 7,5 кілометра. Наталі почала бігати трейл (пересічена місцевість з елементами гірського бігу та бігу по бездоріжжю), але її показники все ще є недостатніми для професійного спорту. 

Великою перевіркою для таїландської спортсменки стали її перші змагання у США на лижеролерах, де вона виступала на дистанції 10 кілометрів у роздільній гонці. Сангкагало завершила змагання 38-ю, поступившись понад дванадцятьма хвилинами найкращим американським лижницям, таким як Юлія Керн та Гейлі Свірбул, яка нещодавно завершила професійну кар'єру. У цьому році в Наталі запланований ще один старт на лижеролерах, а також перший старт на рівні Кубка IBU – другого за престижністю рівня змагань у біатлоні після Кубка світу. 

Нагадаємо, що Чалик і Борковський виграли заключні спринти літнього чемпіонату України з біатлону. Літній чемпіонат України з біатлону у Яворові є однією з частин підготовки до нового сезону. 


 

Теги: фігурне катання біатлон спорт

