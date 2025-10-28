Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Золото Злати. 18-річна Зайцева стала чемпіонкою світу з повітряної гімнастики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Золото Злати. 18-річна Зайцева стала чемпіонкою світу з повітряної гімнастики
У боротьбі за золото наша спортсменка випередила представниць Мексики та США
фото: Злата Зайцева

Світова першість відбулася у Буенос-Айресі (Аргентина)

У Буенос-Айресі (Аргентина) завершився чемпіонат світу з повітряної гімнастики. Про це інформує «Главком».

18-річна українка Злата Зайцева стала чемпіонкою світу – дівчина перемогла в дисципліні «полотна».

У боротьбі за золото наша спортсменка випередила представниць Мексики та США.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Богдан Данильчук яскраво дебютував на світових першостях
Без медалей, але з національним рекордом. Підсумки чемпіонату світу з велотреку
Сьогодні, 09:16
Біллапс є головним тренером команди НБА «Портленд Трейл Блейзерс»
ФБР затримало чемпіона НБА у справі про нелегальні ставки на спорт
23 жовтня, 15:58
Нікіта Філіпов представляє клуб «Чемпіон»
Україна здобула ще одну путівку на чемпіонат світу з карате
22 жовтня, 11:53
Савицький у Мексиці здобув три перемоги
Савицький здобув бронзу на етапі гранпрі з дзюдо у Мексиці
20 жовтня, 13:04
Олексій Середа цього року здобув срібло чемпіонату світу
Середа претендує на звання «Спортсмен року» у стрибках у воду: як проголосувати
16 жовтня, 11:44
Тушлайте-Рагажинскене не стала підходити до росіянки для спільного фото
Велогонщиця з Литви відмовилася стояти поруч з росіянкою на п'єдесталі
13 жовтня, 18:27
Павло Іщенко був чемпіоном світу і Європи, багаторазовим чемпіоном України з паверліфтингу
На фронті загинув чинний чемпіон України з богатирського багатоборства
12 жовтня, 12:20
Збірна України приїхала на європейську першість повною делегацією в 20 боксерів і боксерок
Українці здобули 12 нагород на молодіжному чемпіонаті Європи з боксу
10 жовтня, 16:51
Snoop Dogg уже їздив на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі
Репер Snoop Dogg працюватиме оглядачем NBC під час Олімпіади-2026
29 вересня, 11:20

Новини

Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу
Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу
Збірна України з кіокушинкай карате посіла перше місце на турнірі у Грузії
Збірна України з кіокушинкай карате посіла перше місце на турнірі у Грузії
Збірна України з паратриатлону здобула дві нагороди Кубку світу
Збірна України з паратриатлону здобула дві нагороди Кубку світу
Золото Злати. 18-річна Зайцева стала чемпіонкою світу з повітряної гімнастики
Золото Злати. 18-річна Зайцева стала чемпіонкою світу з повітряної гімнастики
Оголошено склад хокейної збірної України для участі у новому турнірі
Оголошено склад хокейної збірної України для участі у новому турнірі
Воротар «Інтера» на смерть збив 81-річного чоловіка на кріслі колісному: деталі трагедії
Воротар «Інтера» на смерть збив 81-річного чоловіка на кріслі колісному: деталі трагедії

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua