Середа претендує на звання «Спортсмен року» у стрибках у воду: як проголосувати

Український спортсмен Олексій Середа претендує на звання «Спортсмен року» у стрибках у воду за версією World Aquatics (Міжнародної федерації водних видів спорту). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

За результатами відбору комісії до п’ятірки найкращих стрибунів світу увійшов і представник України – Олексій Середа, який цього року здобув срібло чемпіонату світу 2025, продемонструвавши найкращий результат в історії України у чоловічих стрибках у воду з вишки, а також став триразовим чемпіоном Європи 2025.

Переможець визначатиметься за підсумками голосування журі та вболівальників.

Як проголосувати за Олексія

Зайдіть у Stories на офіційних сторінках World Aquatics:

У сторіс має бути фото Олексія. Поставте лайк під цим сторіс.

Голосування триває лише сьогодні.

Нагадаємо, Олексій Середа посів друге місце у фіналі одиночних змагань з 10-метрової вишки.

Cереда вийшов на друге місце після четвертого стрибка. Після п'ятого стрибка Олексій зберіг свою другу сходинку.

В останній шостій спробі Середа виконав стрибок на 91.80 балів, що дозволило йому здобути срібло.

Чемпіонат світу зі стрибків у воду. Стрибки з вишки 10 м (чоловіки)

Кассель Руссо (Австралія) – 534.80 Олексій Середа (Україна) – 515.20 Рандал Вальдез (Мексика) – 511.95

Олексій Середа здобув третє у кар'єрі срібло чемпіонатів світу зі стрибків у воду. Також в активі українця дві бронзи чемпіонату світу 2024 року.