Олімпійський чемпіон повідомив про непростий діагноз

Шостад Крістіансен розповів, як живе з захворюванням

Норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен в інтерв'ю сайту «biathlonwordl.com» поділився закуліссям своїх виступів на міжнародних змаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.de.

33-річний спортсмен є однією з головних зірок світового біатлону. На Олімпійських Іграх 2022 року в Пекіні Ветле здобув дві нагороди: золото в естафеті та бронзу в масстарті. Крім того, на його рахунку шість командних та дві індивідуальні медалі, завойовані на чемпіонатах світу.

Обговорюючи найбільші виклики у кар'єрі професійного спортсмена, Крістіансен наголосив на важливості ефективного підходу до навантажень, а не просто їх збільшення: «Сам намір підганяти себе – це неправильний шлях: більше тренуйся, вдосконалюйся. Натомість, щоб вдосконалюватися, слід тренуватися розумніше».



Постійне прагнення до досконалості в біатлоні створює додатковий тиск на норвежця, який страждає на обсесивно-компульсивний розлад – психічний розлад, що характеризується нав'язливими думками та діями. Ветле Шостад Крістіансен підтвердив, що він живе з цим діагнозом: «Я живу з обсесивно-компульсивним розладом. Я перфекціоніст у всіх сферах свого життя, як і багато спортсменів. Ти хочеш робити все якомога ідеальніше, але насправді не знаєш, що таке ідеально».

Як приклад він наводить своє життя поза трасою: «Мій гардероб ідеально підібраний за кольором: светри, футболки, шорти, футболки-поло; моя квартира бездоганно чиста», – додаючи, що лише на тренувальних зборах він може дозволити собі розслабитися, де у нього панує справжнісінький хаос.

В останні сезони у Крістіансена також виникали думки про зміну громадянства через непотрапляння до основного складу збірної Норвегії. Він неодноразово критикував тренерський штаб, який, на його погляд, виконував погану роботу.

Зізнання Ветле стало символічним, адже листопад є місяцем обізнаності про здоров'я чоловіків, під час якого виражається підтримка тим чоловікам, хто бореться з раком, проблемами психічного здоров'я та вчиняв спроби самогубств.

