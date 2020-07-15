Клуб першої ліги висловив «Прикарпаттю» співчуття «в зв’язку з убивством команди»



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«Інгулець» здобув скандальну перемогу над «Прикарпаттям» Світлина - ФК «Інгулець»

Івано-франківці постраждали через суддівські рішення в матчі проти «Інгульця»

Клуб першої ліги «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів оперативно відреагував на скандал із суддівством у матчі 24-го туру турніру між лідером змагань «Інгульцем» та івано-франківським «Прикарпаттям». Як уже повідомляв «Главком», гості поступилися 0:1 після далеко неоднозначних вилучення і призначеного на 93-й хвилині пенальті.

Таке суддівство викликало порив люті зокрема у мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

«Івано-франківці на виїзді проти «Інгульця» цілком могли розраховувати на очки, якби не київський арбітр рівня УПЛ Іван Бондар, - йдеться у повідомленні на офіційному сайті «Гірника-Спорту». - Саме цей арбітр прийняв кілька спірних рішень, котрі вплинули на підсумковий результат. У першому таймі він не побачив порушення в штрафному «Інгульця», коли Кучеренко прямою ногою накрив удар Борисевича і це чистий пенальті.

У другому таймі арбітр не придумав нічого іншого, крім як за неіснуючу симуляцію показати другу жовту гравцеві «Прикарпаття», вилучивши відразу і головного тренера Володимира Ковалюка, щоб він не заважав творити вбивство. А на 93-й хвилині за рахунку 0:0 головний арбітр зустрічі і взагалі вгледів порушення з боку Бочкура на Січінаві, який перечепився через свою ж ногу, вказавши на позначку. Ганебна перемога лідера, відверте вбивство з боку Бондаря! Висловлюємо співчуття президентові «Прикарпаття» в зв'язку з убивством його команди».