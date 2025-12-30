Головна Спорт Новини
Через бійку в НБА два баскетболісти були дискваліфіковані

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Попри значну різницю в зрості, розігрувальник «Нью-Орлеан Пеліканс» не побоявся дати опір вищому центровому
фото: Stephen Lew-Imagn Images

Гравці не змогли мирно розібратися між собою після одного з ігрових епізодів

Дисциплінарний комітет НБА оголосив про покарання для захисника «Нью-Орлеан Пеліканс» Хосе Альварадо та центрового «Фінікс Санз» Марка Вільямса через сутичку, що сталася під час поєдинку 28 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN. 

За результатами інциденту Альварадо отримав дискваліфікацію на два матчі, тоді як Вільямса відсторонили на одну гру. Обидва баскетболісти під час терміну дії санкцій залишаться без фінансових виплат. Через це рішення Альварадо не зможе допомогти своїй команді у домашній зустрічі проти «Нью-Йорк Нікс» у понеділок та у виїзному протистоянні з «Чикаго Буллз» наступної середи. У свою чергу, центровий «Фінікса» пропустить лише одну гру своєї команди – виїзний поєдинок проти «Вашингтон Візардс» у понеділок.

Конфлікт між гравцями, які мають різницю у габаритах у 33 сантиметри виник у третій чверті суботнього матчу. Сутичка розпочалася в ігровому епізоді, коли Альварадо намагався пройти крізь заслін Вільямса, щоб заблокувати Коліна Гіллеспі. Судді зафіксували персональний фол з боку захисника «Пеліканс», після чого Марк Вільямс штовхнув опонента в спину. Словесна перепалка швидко переросла у бійку: гравці вхопилися один за одного та встигли обмінятися ударами правою рукою до того, як їх розборонили. Арбітри миттєво вилучили обох учасників інциденту з майданчика до завершення зустрічі.

Головний тренер «Фінікса» Джордан Отт пояснив таку поведінку високою напругою змагань та втомою гравців через щільний графік, оскільки команди грали два матчі за два дні. Жоден із баскетболістів не надав офіційних коментарів після завершення гри, яка закінчилася перемогою «Санз» з рахунком 123:114.

Нагадаємо, що «Юта» Святослава Михайлюка здобула другу сенсаційну перемогу поспіль. Святослав Михайлюк вийшов у старті у матчі проти «Сан-Антоніо», зіграв 14 хвилин, за які набрав 3 очка (1/1 триочкові), зробив 1 підбирання, 1 передачу при 1 фолі та 1 втраті. «Юта» піднялась на 11 місце і зрівнялась за кількістю перемог з «Портлендом», який йде десятим.

