Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Уперше за 20 років до головної баскетбольної ліги світу можуть додатися нові команди

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Уперше за 20 років до головної баскетбольної ліги світу можуть додатися нові команди
Лас-Вегас ніколи не мав команду рівня Чоловічої НБА, проте має франшизу в Жіночій
фото: Kirby Lee-Imagn Images

Керівництво НБА вивчає всі фактори, які наступного року стануть визначальними при вердикті

Комісар Національної баскетбольної асоціації Адам Сільвер офіційно оголосив, що Ліга планує прийняти остаточне рішення щодо свого розширення у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic. 

Цю заяву він зробив після завершення фіналу Внутрішньосезонного Кубка НБА, у якому перемогу здобув «Нью-Йорк», зазначивши, що найближчий рік стане періодом інтенсивної підготовки та ґрунтовних економічних розрахунків. Головними фаворитами на отримання нових франшиз залишаються Лас-Вегас та Сіетл – міста, на яких керівництво ліги наразі зосереджено найбільше. Лас-Вегас уже зарекомендував себе як успішний спортивний центр, де стабільно функціонують клуби НХЛ, НФЛ та жіночої НБА, а також три роки поспіль проходять вирішальні стадії Кубка НБА. Своєю чергою, Сіетл має глибоку баскетбольну історію та прагне відновити свою присутність у лізі після 2008 року, коли місцева команда «СуперСонікс» переїхала до Оклахоми-Сіті, змінивши назву на «Тандер».

Процес розширення ліги є насамперед складним фінансовим питанням, яке потребує згоди чинних власників клубів. За словами Адама Сільвера, зараз ведеться активна робота з оцінки потенційних прибутків та ризиків. Ключовим викликом для ліги є питання розподілу доходів: чи готові чинні тридцять команд ділити загальний річний бюджет, який становить приблизно 11 мільярдів доларів, із двома новими учасниками. Хоча продаж нових франшиз обіцяє принести Лізі рекордні вступні внески від інвесторів, власники мають бути впевнені в довгостроковій економічній доцільності такого кроку. Ліга ретельно вивчає звіти зацікавлених груп та аналізує, як поява нових колективів вплине на загальну конкурентоспроможність та медійні контракти.

Варто зауважити, що НБА не розширювалася вже понад два десятиліття: востаннє це сталося у 2004 році, коли тридцятим учасником ліги став «Шарлотт».

Нагадаємо, що НБА хоче створити нову баскетбольну лігу в Європі протягом наступних двох років. Національна баскетбольна асоціація планує завершити оформлення франчайзингових внесків у найближчі кілька місяців з метою запустити проект у Європі. 

Теги: баскетбол НБА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Святослав Михайлюк зіграв в цьому матчі 25 хвилин, вийшовши у старті, набрав 13 очок
Михайлюк набрав 10 очок у поєдинку НБА
19 листопада, 12:38
Загалом цього сезону Михайлюк проводить в середньому 26.4 хвилини на майданчику, набираючи 9.3 очка
Михайлюк зіграв 20 хвилин у поєдинку НБА
25 листопада, 13:05
Загалом в 19 матчах сезону Михайлюк набирає 9.4 очка в середньому за гру
Михайлюк набрав 11 очок у грі НБА
1 грудня, 12:24
Михайлюк набрав 10 очок у поєдинку НБА
Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу у грі НБА
5 грудня, 11:19
Віталій Волочай має задонатити 4 тис. грн
Коментатор Волочай пообіцяв донатити за невдалі дії росіянина у грі НБА: скільки вдалося зібрати
7 грудня, 10:39
Шульга (праворуч) встановив рекорд результативності за кар'єру в «Мен Селтікс»
Шульга став найкращим баскетболістом поєдинку G-ліги
11 грудня, 11:34
Кулєша за 33 хвилини набрала 11 очок
Кулєша оформила дабл-дабл в матчі чемпіонату Австрії з баскетболу
15 грудня, 17:21
Купер Флег був визнаний найкращим гравцем минулого сезону на рівні NCAA
Перший пік драфту НБА-2025 став автором історичного досягнення
Вчора, 14:12
Коваль допомогла LSU Тайгерс обіграти Морган Стейт з рахунком 91:33
Коваль допомогла своєму клубу здобути розгромну перемогу у грі NCAA
Сьогодні, 11:57

Новини

Епопея триває: Нігерія оскаржуватиме результат матчу з Конго
Епопея триває: Нігерія оскаржуватиме результат матчу з Конго
Уперше за 20 років до головної баскетбольної ліги світу можуть додатися нові команди
Уперше за 20 років до головної баскетбольної ліги світу можуть додатися нові команди
Колишній бразильський спортсмен трагічно потонув
Колишній бразильський спортсмен трагічно потонув
Видатний боксер сучасності Кроуфорд завершив спортивну кар'єру
Видатний боксер сучасності Кроуфорд завершив спортивну кар'єру
Шаргородська стала однією з найкращих гравчинь клубного Чемпіонату світу
Шаргородська стала однією з найкращих гравчинь клубного Чемпіонату світу
Стануть доступнішими: організатори Чемпіонату світу-2026 змінили вартість квитків
Стануть доступнішими: організатори Чемпіонату світу-2026 змінили вартість квитків

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua