Уперше за 20 років до головної баскетбольної ліги світу можуть додатися нові команди

Керівництво НБА вивчає всі фактори, які наступного року стануть визначальними при вердикті

Комісар Національної баскетбольної асоціації Адам Сільвер офіційно оголосив, що Ліга планує прийняти остаточне рішення щодо свого розширення у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Цю заяву він зробив після завершення фіналу Внутрішньосезонного Кубка НБА, у якому перемогу здобув «Нью-Йорк», зазначивши, що найближчий рік стане періодом інтенсивної підготовки та ґрунтовних економічних розрахунків. Головними фаворитами на отримання нових франшиз залишаються Лас-Вегас та Сіетл – міста, на яких керівництво ліги наразі зосереджено найбільше. Лас-Вегас уже зарекомендував себе як успішний спортивний центр, де стабільно функціонують клуби НХЛ, НФЛ та жіночої НБА, а також три роки поспіль проходять вирішальні стадії Кубка НБА. Своєю чергою, Сіетл має глибоку баскетбольну історію та прагне відновити свою присутність у лізі після 2008 року, коли місцева команда «СуперСонікс» переїхала до Оклахоми-Сіті, змінивши назву на «Тандер».

Процес розширення ліги є насамперед складним фінансовим питанням, яке потребує згоди чинних власників клубів. За словами Адама Сільвера, зараз ведеться активна робота з оцінки потенційних прибутків та ризиків. Ключовим викликом для ліги є питання розподілу доходів: чи готові чинні тридцять команд ділити загальний річний бюджет, який становить приблизно 11 мільярдів доларів, із двома новими учасниками. Хоча продаж нових франшиз обіцяє принести Лізі рекордні вступні внески від інвесторів, власники мають бути впевнені в довгостроковій економічній доцільності такого кроку. Ліга ретельно вивчає звіти зацікавлених груп та аналізує, як поява нових колективів вплине на загальну конкурентоспроможність та медійні контракти.

Варто зауважити, що НБА не розширювалася вже понад два десятиліття: востаннє це сталося у 2004 році, коли тридцятим учасником ліги став «Шарлотт».

Нагадаємо, що НБА хоче створити нову баскетбольну лігу в Європі протягом наступних двох років. Національна баскетбольна асоціація планує завершити оформлення франчайзингових внесків у найближчі кілька місяців з метою запустити проект у Європі.