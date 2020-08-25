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    Комітет закордонних справ Європарламенту сьогодні обговорить ситуацію у Білорусі

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    Комітет закордонних справ Європарламенту сьогодні обговорить ситуацію у Білорусі - Комітет закордонних справ Європарламенту сьогодні обговорить ситуацію у Білорусі
    Комітет закордонних справ Європарламенту сьогодні обговорить ситуацію у Білорусі

    Члени комітету обговорять дії, до яких Євросоюз має вдатися для підтримки демократії та свобод у Білорусі

    У вівторок, 25 серпня, комітет закордонних справ Європейського парламенту збереться на позачергове засідання, щоб обговорити ситуацію у Білорусі.

    Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

    «Масштабні громадянські протести проти режиму Лукашенка тривають після президентських виборів 9 серпня, які Європейський Союз не вважає ані вільними, ані справедливими», – мовиться у повідомленні.

    Зазначається, що члени комітету обговорять дії, до яких Євросоюз має вдатися для підтримки демократії та свобод у Білорусі, а також «переоцінять співпрацю з Мінськом, зокрема, у рамках Східного партнерства».

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом. 

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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