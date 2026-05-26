На очах Світоліної з'явилися сльози під час прощальної промови Монфіса на «Ролан Гаррос»
Колишня шоста ракетка світу французький тенісист Гаель Монфіс зворушливо звернувся до української тенісистки Еліни Світоліної після свого останнього матчу в кар'єрі на «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком».
«Я хотів би подякувати своїй дружині. Без неї мене, мабуть, не було б тут сьогодні ввечері. Ми разом уже вісім чудових років. Ти підтримувала мене та любила. Ти подарувала мені найголовніший подарунок – нашу дочку. Люблю тебе», – заявив Монфіс.
Гаель також зазначив, що Еліна завжди знала, як підтримати його як чоловіка, а не як тенісиста.
Під час виступу Монфіса Світоліна не змогла стримати сліз.
Gael 🧡 Elina #RolandGarros pic.twitter.com/LPXqAUphoF— Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2026
У першому колі «Ролан Гаррос» Монфіс програв іншому французу Юго Гастону – 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6.
