На очах Світоліної з'явилися сльози під час прощальної промови Монфіса на «Ролан Гаррос»

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Монфіс зазначив, що Світоліна завжди знала, як підтримати його як чоловіка, а не як тенісиста

Колишня шоста ракетка світу французький тенісист Гаель Монфіс зворушливо звернувся до української тенісистки Еліни Світоліної після свого останнього матчу в кар'єрі на «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком».

«Я хотів би подякувати своїй дружині. Без неї мене, мабуть, не було б тут сьогодні ввечері. Ми разом уже вісім чудових років. Ти підтримувала мене та любила. Ти подарувала мені найголовніший подарунок – нашу дочку. Люблю тебе», – заявив Монфіс.

Гаель також зазначив, що Еліна завжди знала, як підтримати його як чоловіка, а не як тенісиста.

Під час виступу Монфіса Світоліна не змогла стримати сліз.

У першому колі «Ролан Гаррос» Монфіс програв іншому французу Юго Гастону – 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогла на «Ролан Гаррос» угорку Бондар, яка їздила на турнір «Газпрому» в Росію.

До слова, раніше Дар'я Снігур із вольовою перемогою вийшла в друге коло «Ролан Гарросу». Вона переграла данку Клару Таусон у трьох сетах. Українка програла першу партію, але виграла дві наступні.

Напередодні Марта Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою. Українка переграла віднедавна іспанську тенісистку Оксану Селехметьєву. У післяматчеву коментарі вона розповіла про російську атаку на Київ.