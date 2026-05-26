На очах Світоліної з'явилися сльози під час прощальної промови Монфіса на «Ролан Гаррос»

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Світоліна емоційно відреагувала на слова Монфіса
Колишня шоста ракетка світу французький тенісист Гаель Монфіс зворушливо звернувся до української тенісистки Еліни Світоліної після свого останнього матчу в кар'єрі на «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком».

«Я хотів би подякувати своїй дружині. Без неї мене, мабуть, не було б тут сьогодні ввечері. Ми разом уже вісім чудових років. Ти підтримувала мене та любила. Ти подарувала мені найголовніший подарунок – нашу дочку. Люблю тебе», – заявив Монфіс.

Гаель також зазначив, що Еліна завжди знала, як підтримати його як чоловіка, а не як тенісиста.

Під час виступу Монфіса Світоліна не змогла стримати сліз.

У першому колі «Ролан Гаррос» Монфіс програв іншому французу Юго Гастону – 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогла на «Ролан Гаррос» угорку Бондар, яка їздила на турнір «Газпрому» в Росію

До слова, раніше Дар'я Снігур із вольовою перемогою вийшла в друге коло «Ролан Гарросу». Вона переграла данку Клару Таусон у трьох сетах. Українка програла першу партію, але виграла дві наступні.

Напередодні Марта Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою. Українка переграла віднедавна іспанську тенісистку Оксану Селехметьєву. У післяматчеву коментарі вона розповіла про російську атаку на Київ.

Теги: Ролан Гаррос теніс Ґаель Монфіс Еліна Світоліна

