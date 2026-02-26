Глава Всесвітнього економічного форуму йде з посади через скандал з файлами Епштейна

Бренде заявив, що ухвалив таке рішення після ретельного розгляду

Президент та генеральний директор Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде подав у відставку після того, як з'ясувалося, що він мав зв'язки із засудженим педофілом та американським фінансистом Джеффрі Епштейном

Гендиректор Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде офіційно оголосив про свою відставку. Рішення було ухвалене після завершення незалежного розслідування щодо його контактів із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Про це йдеться у заяві співголів форуму Андре Гофмана та Ларрі Фінка, яка була опублікована у четвер, 26 лютого, інформує «Главком».

Повідомляється, що тиск на керівництво форуму посилився після того, як міністерство юстиції США оприлюднило новий масив документів (так звані «файли Епштейна»), в яких фігурує колишній міністр закордонних справ Норвегії Борге Бренде.

Тепер тимчасово виконуватиме обов'язки керівника та президента Всесвітнього економічного форуму буде Алоїс Цвінгі.

"Рада опікунів буде контролювати перехід керівництва, включно із планом щодо проведення належного процесу для визначення постійного наступника", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, колишній міністр фінансів США та ексректор Гарварду Ларрі Саммерс оголосив, що залишить посаду професора у Гарвардському університеті наприкінці навчального року на тлі скандалу, пов’язаного з його контактами із фінансистом і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. За словами Саммерса, це було «складне рішення». Раніше він припинив викладацьку діяльність і пішов у відпустку з керівної посади після того, як у США оприлюднили документи з особистим листуванням між ним та Епштейном.

В університеті заявили, що провели перевірку осіб, які фігурують у матеріалах справи. Доказів правопорушень з боку Саммерса оприлюднено не було.

Також члени Палати представників США заслухають свідчення колишнього президента США Білла Клінтона та його дружини – ексдержсекретарки Гілларі Клінтон – у межах розслідування Конгресу у справі покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Свідчення колишніх перших осіб США заплановані на четвер і п'ятницю, 26–27 лютого, в Нью-Йорку. Клінтони послідовно заперечують будь-які правопорушення.