Бідний заявив, що українські посадовці бойкотуватимуть Паралімпіаду через символіку Росії

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпіаду-2026 в Італії. Про це повідомляє «Главком».

«У відповідь на обурливе рішення організаторів Паралімпійських ігор допустити росіян та білорусів до змагань під національними прапорами, українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри.

Ми також не будемо присутні на церемонії відкриття та не відвідуватимемо інших офіційних заходів Паралімпіади. Ми дякуємо кожному урядовцю країн вільного світу, які також проігнорують офіційні заходи Паралімпіади.

Продовжуємо боротьбу!», – написав в Х Бідний.

Варто зазначити, що Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів. Вони будуть змагатися під своїми національними прапорами. У разі здобуття ними золотих нагород буде лунати гімн країн-агресорів.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.