«Нова пошта» запрацювала у США

«Нова пошта» розпочала партнерство з американським логістичним гігантом UPS, щоб перевозити посилки зі США в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«США стали 17-ю країною, де запрацювала Нова пошта! Завдяки нашій співпраці з логістичною компанією UPS відтепер ви можете відправити документи чи посилки вагою до 30 кг із США в Україну з понад 6000 партнерських пунктів UPS Store, розташованих по всій країні», – йдеться у повідомленні.

Доставка займає від 7 днів. Обрати найближчу точку сервісу можна на сайті або в мобільному застосунку «Нової пошти».

Вартість послуги стартує від $25 за документи та посилки до 1 кг і сягає $200 за посилки до 30 кг. Страхування входить у вартість для відправлень до $150, для дорожчих товарів передбачена комісія від 0,5%.

Нагадаємо, що користуючись послугами «Нової пошти», українці відправляють посилки не лише по Україні, але й за кордон. Проте деякі речі відправляти у міжнародних посилках заборонено.

Раніше «Главком» писав про те, що компанія «Нова пошта» анонсувала запуск тестування інноваційних моделей поштоматів, які мають зробити процес отримання посилок ще зручнішим для клієнтів у містах та селах. У компанії зазначають, що в разі успішного тестування нові поштомати почнуть встановлювати по всій Україні.