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    Спокуслива українська волейболістка підкорила мережу TikTok (відео)

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    Дарина Дуденок - красуня з Кам'янського - Спокуслива українська волейболістка підкорила мережу TikTok (відео)
    Дарина Дуденок - красуня з Кам'янського
    Світлина - Instagram Дарини Дуденок

    Дарина Дуденок тішить прихильників короткими роликами

    Дарина Дуденок, ліберо однієї з найсильніших волейбольних команд України, кам’янського «Прометея», знімає трендові відео для соцмережі TikTok.

    Коротенькі ролики з перевтіленням набирають тисячі вподобань та мільйони переглядів у соціальній мережі TikTok, яка стрімко розвивається.

    У першому відео Дарина змінила домашній одяг на вечірню сукню, а в другому ролику приміряла на себе новеньку ігрову форму.

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    Зауважимо, що новий чемпіонат України з волейболу стартував 11-12 вересня. У перших двох матчах «Прометей» з Кам’янського двічі по 3:0 переміг чернігівський «Університет-ШВСМ» і «Полтавчанку». У сезоні-2019/2020 команда боролася за чемпіонство з «Хіміком» з Південного, але чемпіонат не був дограний через спалах пандемії коронавірусу.

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    чемпіонат України волейбол ВК «Прометей» (Кам'янське) TikTok Дарина Дуденок
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