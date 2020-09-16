Спокуслива українська волейболістка підкорила мережу TikTok (відео)



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Дарина Дуденок - красуня з Кам'янського Світлина - Instagram Дарини Дуденок

Дарина Дуденок тішить прихильників короткими роликами

Дарина Дуденок, ліберо однієї з найсильніших волейбольних команд України, кам’янського «Прометея», знімає трендові відео для соцмережі TikTok.

Коротенькі ролики з перевтіленням набирають тисячі вподобань та мільйони переглядів у соціальній мережі TikTok, яка стрімко розвивається.

У першому відео Дарина змінила домашній одяг на вечірню сукню, а в другому ролику приміряла на себе новеньку ігрову форму.

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Зауважимо, що новий чемпіонат України з волейболу стартував 11-12 вересня. У перших двох матчах «Прометей» з Кам’янського двічі по 3:0 переміг чернігівський «Університет-ШВСМ» і «Полтавчанку». У сезоні-2019/2020 команда боролася за чемпіонство з «Хіміком» з Південного, але чемпіонат не був дограний через спалах пандемії коронавірусу.