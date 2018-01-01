Росію будуть представляти 169 спортсменів на зимовій Олімпіаді-2018

Раніше на виступ в Пхьончхані претендувало близько 500 представників від Росії

Збірна Росії виступить на Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані в складі 169 спортсменів. Про це повідомляє прес-служба Олімпійського комітету Росії (ОКР). Віце-президент ДКР і керівник російської делегації на Іграх Станіслав Поздняков в коментарі для ТАСС підтвердив цю інформацію і підкреслив, що команда буде виступати під



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Збірна Росії на Олімпійських іграх-2018

Раніше на виступ в Пхьончхані претендувало близько 500 представників від Росії

Збірна Росії виступить на Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані в складі 169 спортсменів. Про це повідомляє прес-служба Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Віце-президент ДКР і керівник російської делегації на Іграх Станіслав Поздняков в коментарі для ТАСС підтвердив цю інформацію і підкреслив, що команда буде виступати під нейтральним прапором, як повідомлялося раніше.

«МОК сьогодні офіційно зареєстрував спортсменів і список російської делегації в своїй системі, тепер уже де-факто вони в ній знаходяться і з цього моменту можуть почати отримувати акредитації», - сказав Поздняков.

При відборі російських атлетів на Олімпійські ігри Міжнародний олімпійський комітет (МОК) керувався 17 джерелами інформації, які послужили доказом застосування тих чи інших спортсменів допінгу в певний період кар'єри.

Раніше на виступ в Пхьончхані претендувало близько 500 представників від Росії, дозвіл отримали за підсумками лише 169.

Зазначимо, що серед недопущеними виявилися шестиразовий олімпійський чемпіон з шорт-треку Віктор Ан, дворазовий чемпіон світу з лижних гонок Віктор Устюгов, а також володар золота Сочі-2014 - біатлоніст Антон Шипулін.