Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)

Українці не змогли здобути перемогу на домашніх кортах

Українські тенісисти Сергій Стаховський і Денис Молчанов сьогодні, 11 вересня, у Києві поступилися Олександру Нєдовєсову і Орландо Лужу у фіналі турніру турнір серії «Челленджер»

Матч тривав 1 годину і 7 хвилин.

Варто зазначити, що у другому сеті наші хлопці вигравали 3-0, але не змогли втримати перевагу.

Олександр Нєдовєсов/Орландо Луж – Денис Молчанов/Сергій Стаховський - 6:4, 6:4

Нагадаємо, раніше турнір в Києві проводився з 1998 по 2005 роки. Останній розіграш виграв австрієць Даніель Коеллерер.

Турніри ж ATP Challenger Tour в Україні востаннє проводилися в 2008 року. Тоді були зіграні «Челленджери» в Донецьку, Черкасах та Дніпрі.