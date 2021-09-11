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    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)

    Матч тривав 1 годину і 7 хвилин - Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Матч тривав 1 годину і 7 хвилин
    Фото: Артем Худолєєв

    Українці не змогли здобути перемогу на домашніх кортах

    Українські тенісисти Сергій Стаховський і Денис Молчанов сьогодні, 11 вересня, у Києві поступилися Олександру Нєдовєсову і Орландо Лужу у фіналі турніру турнір серії «Челленджер»

    Матч тривав 1 годину і 7 хвилин.

    Варто зазначити, що у другому сеті наші хлопці вигравали 3-0, але не змогли втримати перевагу.

    Олександр Нєдовєсов/Орландо Луж – Денис Молчанов/Сергій Стаховський - 6:4, 6:4

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    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)
    Фото: Артем Худолєєв

    Нагадаємо, раніше турнір в Києві проводився з 1998 по 2005 роки. Останній розіграш виграв австрієць Даніель Коеллерер.

    Турніри ж ATP Challenger Tour в Україні востаннє проводилися в 2008 року. Тоді були зіграні «Челленджери» в Донецьку, Черкасах та Дніпрі.

    Теги: Сергій Стаховський теніс Денис Молчанов
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    Стаховський і Молчанов зазнали поразки у парному фіналі турніру в Києві (фото)