Стаховський все ж зіграє в основній сітці Ролан Гаррос



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Сергій Стаховський

Жереб посміхнувся українцю

Українець Сергій Стаховський, який зазнав зазнав поразки у фіналі кваліфікації Ролан Гаррос все таки пройшов в основну сітку як «лакі-лузер».

У першому раунді Відкритого чемпіонату Франції Стаховський зіграє проти Жиля Сімона (ATP 29).

«Я був на жеребкуванні: в мішок закинули п'ять фішок, я був другим. В результаті мене витягли третім, - розповідає Стаховський. - З Жилем Сімоном я граю в понеділок або у вівторок. Зараз відійду від мікро-травми і будемо готуватися. Після матчу з Володимиром Ігнатіком (у другому колі кваліфікації) відчув дискомфорт, але зараз працюємо над відновленням», - розповів український тенісист.

Нагадаємо, що рахунок особистих зустрічей: 5-0 на користь француза. Тенісисти один раз зіграли на грунті, а свій останній очний поєдинок провели в минулому році в Антверпені, де Стаховський взяв тільки чотири гейми за матч.

Варто зазначити, що Сергій Стаховський в 10-й раз виступить в основній сітці Ролан Гаррос. Його особистий рекорд на турнірі - третє коло (2011).

Джерело: btu.org.ua