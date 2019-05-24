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    Стаховський все ж зіграє в основній сітці Ролан Гаррос

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    Сергій Стаховський - Стаховський все ж зіграє в основній сітці Ролан Гаррос
    Сергій Стаховський

    Жереб посміхнувся українцю

    Українець Сергій Стаховський, який зазнав зазнав поразки у фіналі кваліфікації Ролан Гаррос все таки пройшов в основну сітку як «лакі-лузер».

    У першому раунді Відкритого чемпіонату Франції Стаховський зіграє проти Жиля Сімона (ATP 29).

    «Я був на жеребкуванні: в мішок закинули п'ять фішок, я був другим. В результаті мене витягли третім, - розповідає Стаховський. - З Жилем Сімоном я граю в понеділок або у вівторок. Зараз відійду від мікро-травми і будемо готуватися. Після матчу з Володимиром Ігнатіком (у другому колі кваліфікації) відчув дискомфорт, але зараз працюємо над відновленням», - розповів український тенісист.

    Нагадаємо, що рахунок особистих зустрічей: 5-0 на користь француза. Тенісисти один раз зіграли на грунті, а свій останній очний поєдинок провели в минулому році в Антверпені, де Стаховський взяв тільки чотири гейми за матч.

    Варто зазначити, що Сергій Стаховський в 10-й раз виступить в основній сітці Ролан Гаррос. Його особистий рекорд на турнірі - третє коло (2011).

    Джерело: btu.org.ua

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