Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стала відома дата проведення виборів президента ФІФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Стала відома дата проведення виборів президента ФІФА
Новий очільник ФІФА визначиться 18 березня 2027 року
фото: AP

Вибори президента ФІФА пройдуть в столиці Марокко Рабаті

77-й конгрес Міжнародної федерації футболу (ФІФА), на якому відбудуться вибори президента організації, пройде в столиці Марокко Рабаті 18 березня 2027 року. Як інформує «Главком», про це повідомив президент ФІФА Джанні Інфантіно на конгресі ФІФА у Ванкувері.

Інфантіно зазначив, що позачерговий конгрес ФІФА, пройде віртуально 23 листопада 2026 року. На ньому буде ухвалено рішення, хто прийматиме жіночі чемпіонати світу 2031 та 2035 років.

«Щодо 77-го конгресу наступного року, то він пройде в Рабаті 18 березня 2027 року», – заявив Інфантіно.

Раніше Інфантіно розповідав про намір переобиратися на посаду президента ФІФА.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Джанні Інфантіно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Українці Середа та Гриценко виграли срібло суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду
Українці Середа та Гриценко виграли срібло суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду
Фігурант справи про збут наркотиків мав виконати вкидання шайби на грі Другої ліги з хокею
Фігурант справи про збут наркотиків мав виконати вкидання шайби на грі Другої ліги з хокею
Стала відома дата проведення виборів президента ФІФА
Стала відома дата проведення виборів президента ФІФА
Розклад матчів збірної України з хокею на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА
Розклад матчів збірної України з хокею на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА
Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів квітня
Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів квітня
«Змогла переламати хід матчу». Костюк оцінила свою перемогу над Потаповою у Мадриді
«Змогла переламати хід матчу». Костюк оцінила свою перемогу над Потаповою у Мадриді

Новини

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua