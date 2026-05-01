Стала відома дата проведення виборів президента ФІФА

Вибори президента ФІФА пройдуть в столиці Марокко Рабаті

77-й конгрес Міжнародної федерації футболу (ФІФА), на якому відбудуться вибори президента організації, пройде в столиці Марокко Рабаті 18 березня 2027 року. Як інформує «Главком», про це повідомив президент ФІФА Джанні Інфантіно на конгресі ФІФА у Ванкувері.

Інфантіно зазначив, що позачерговий конгрес ФІФА, пройде віртуально 23 листопада 2026 року. На ньому буде ухвалено рішення, хто прийматиме жіночі чемпіонати світу 2031 та 2035 років.

«Щодо 77-го конгресу наступного року, то він пройде в Рабаті 18 березня 2027 року», – заявив Інфантіно.

Раніше Інфантіно розповідав про намір переобиратися на посаду президента ФІФА.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)