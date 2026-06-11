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Перший гол Чемпіонату світу 2026: хто відкрив лік забитим м'ячам

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Перший гол Чемпіонату світу 2026: хто відкрив лік забитим м'ячам
Для першої результативної дії турніру знадобилося дев'ять хвилин
фото: ФІФА

Дебютний гол Чемпіонату світу 2026 стався після грубої помилки в захисті

У Мехіко стартував довгоочікуваний Чемпіонат світу 2026 з футболу матчем Мексики проти ПАР, де одна з команд уже відзначилася голом. Про це повідомляє «Главком».

Хто забив гол

Хуліан Кіньонес став автором першого голу, відзначившися на дев'ятій хвилині. Після помилки південноафриканців недалеко від штрафної нападник перехопив м'яч і точно відправив м'яч у правий кут воріт. 

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Про команди

Мексика втретє в історії прийматиме Чемпіонат світу та спробує повторити свої найкращі результати, адже на двох попередніх домашніх Мундіалях команда доходила до чвертьфіналу. Цього разу основною силою збірної залишаються досвідчені футболісти на чолі з Раулем Хіменесом, Ірвінгом Лосано та легендарним воротарем Гільєрмо Очоа. Водночас тренер Хав'єр Агірре робить ставку не лише на ветеранів, а й на молоде покоління, серед якого особливу увагу привертає 17-річний талант Гільберто Мора, що може стати одним із відкриттів турніру.

Збірна Південно-Африканської Республіки повертається на світової першості після тривалої перерви, уперше за багато років здобувши путівку через відбірковий турнір. Команда бельгійського тренера Хуго Броса не має у складі яскравих зірок світового рівня, однак компенсує це дисципліною, самовіддачею та добре налагодженою командною грою. Лідерами «Бафана Бафана» мають стати форвард Лайл Фостер, півзахисник Мбекезелі Мбоказі та захисник Тебого Мокоена, а відносно сприятливий жереб залишає південноафриканцям реальні шанси поборотися за вихід до плейоф.

Нагадаємо, що у Мехіко відбулася церемонія відкриття Чемпіонату світу 2026

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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