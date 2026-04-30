Легендарний форвард «Шахтаря» розповів, чим займається після завершення кар’єри

glavcom.ua
Андрій Воробей: Якоїсь особливої дружби з колишніми партнерами по «Шахтарю» немає
фото: sport.ua

Андрій Воробей: Приводжу себе в порядок після травм

Колишній нападник «Шахтаря» Андрій Воробей в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про те, чим сьогодні займається і чи підтримує дружні стосунки з колишніми партнерами по команді.

Що сказав Воробей

«Наразі зайнятий своїм здоров’ям і власною родиною. Від кар’єри гравця у мене залишились старі травми, тому сьогодні приводжу себе в порядок. І, звісно, слідкую за футболом, щоб не випадати з актуальних тем.

Чи ходжу на футбол? Коли є час, то намагаюсь ходити. А так багато дивлюся матчів по телебаченню.

Особливо ні з ким не спілкуюсь і дружби якоїсь особливої з колишніми партнерами по «Шахтарю» немає. Доля трохи розкидала нас по світу, та й часи нині непрості – люди злі, ображені. Тому для мене на першому місці моя сім’я. Саме їй приділяю максимум уваги», – сказав Воробей.

Нагадаємо, Воробей також оцінив шанси гірників у півфіналі Ліги конференцій, де суперником донеччан буде англійський «Крістал Пелас».

«Вихід у півфінал Ліги конференцій – це вже хороший результат. Так, цей турнір не рівень Ліги чемпіонів, але грати у півфіналі будь-якого єврокубку – це досягнення.

Щодо протистояння з «Крістал Пелас», то я вважаю, що «Шахтарю» буде дуже важко. Англійський клуб однозначний фаворит турніру. Тим більше, що прохід «Леха» і АЗ у Лізі конференцій, як на мене, був не дуже переконливим. З помилками і нервами. Тому ставлю на «Крістал Пелас», однак вірю у «Шахтар». Як казав видатний український тренер Віктор Прокопенко, не шукайте логіку у футболі», – заявив Воробей.

Сьогодні, 30 квітня 2026 року, донецький «Шахтар» зіграє з англійським «Крістал Пелас» перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Матч відбудеться на Міському стадіоні Кракова. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом.

Гру «Шахтар» – «Крістал Пелас» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Матч-відповідь команди зіграють 7 травня 2026 року.

 

