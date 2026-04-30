Чи справедливо «Шахтар» отримав пенальті в матчі з «Зорею»? Заява УАФ

Експерти визнали, що 11-метровий призначили за правилами

Експерт арбітражу Української асоціації футболу (УАФ) Нікола Ріццолі оцінив момент з пенальті у пропущеному матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги «Зоря» – «Шахтар» (1:2). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Як оцінили ігровий епізод з призначенням пенальті

На 80-й хвилині нападник «гірників» Лассіна Траоре у штрафному майданчику розвернув захисника «Зорі» Навіна Малиша, а той його збив, затримавши руками. Арбітр поставив 11-метровий у ворота луганської команди, який реалізував Артем Бондаренко і приніс «Шахтарю» перемогу 2:1.

Незважаючи на обурення з боку тренера «Зорі» Віктора Скрипника, Ріццолі вважає, що пенальті був.

«Гравець «Зорі», вступаючи у боротьбу з форвардом Шахтаря, явно використовує обидві руки і йде на ризик. Арбітр був у хорошій позиції і зафіксував затримку, що завадило супернику просуватися.

Хоч падіння форварда можна обговорювати, утримання суперника двома руками є очевидним. VAR підтвердив правильність рішення арбітра у полі», – заявив Ріццолі.

«Шахтар» лідирує в чемпіонаті України, випереджаючи найближчого переслідувача – ЛНЗ на 8 очок.

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня 2026 року, донецький «Шахтар» зіграє з англійським «Крістал Пелас» перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Матч відбудеться на Міському стадіоні Кракова. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом.

Гру «Шахтар» – «Крістал Пелас» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Матч-відповідь команди зіграють 7 травня 2026 року.