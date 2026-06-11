300 кг лосося на команду. Збірна Норвегії шокувала своїми багажами на Чемпіонаті світу

Норвегія вважається одним з претендентів на сенсаційно вдалий виступ на світовій першості з футболу

Для однієї з «темних конячок» мундіалю були забезпечені виняткові умови щодо харчування

Напередодні свого старту на Чемпіонаті світу з футболу збірна Норвегії прикувала до себе увагу світових медіа не лише через зірковий склад, а й через надзвичайно незвичний та вражаючий багаж команди. Про це повідомляє «Главком».

У США – з норвезькою їжею

«Вікінги», які пробилися на світову першість уперше за останні 28 років, прилетіли до США із гігантською партією традиційних національних продуктів. Таким чином тренерський та медичний штаби намагаються забезпечити Ерлінгу Голанду, Мартіну Едегору, Александру Серлоту та іншим гравцям максимальний комфорт і звичний раціон за тисячі кілометрів від дому.

За інформацією міжнародної преси, до тренувальної бази норвежців у місті Грінсборо, штат Північна Кароліна, доставили вантаж вагою понад 1000 кілограмів. У цьому кулінарному арсеналі – 300 кг високоякісного норвезького лосося, 116 кг знаменитого традиційного коричневого сиру брюност, а також 6 000 добірних апельсинів.

Разом із командою до Штатів прибули троє шеф-кухарів, серед яких відомий кулінар Арон Еспеланд. В інтерв'ю виданню VG він зізнався, що переліт до США з пів тонною риби та специфічними інгредієнтами став серйозним випробуванням, проте команда пишається можливістю годувати спортсменів найкращими домашніми продуктами у найвідповідальніший момент їхньої кар'єри. Фахівці зазначають, що постійні перельоти, спека, зміна годинних поясів та готельне життя вибивають гравців зі звичного ритму, а знайомі з дитинства смаки мають допомогти їм швидше адаптуватися та уникнути стресу.

Подібні випадки в історії норвезького спорту

Для норвезького спорту подібні екстравагантні кроки не є новими. Зокрема, на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхьончхані норвезька делегація шокувала мережу, привізши з собою 15 000 яєць.

Стабільність побуту є ключовою для команди Столе Сольбаккена, яка провела феноменальну кваліфікацію, вигравши всі вісім матчів із загальним рахунком 37 голів, де один лише Голанд відзначився 16 разів. Чи допоможе рибна дієта «вікінгам», стане зрозуміло вже незабаром, адже Норвегія потрапила до справжньої «групи смерті». Свій перший матч скандинави зіграють 16 червня проти Іраку, після чого на них чекають надважкі протистояння із Сенегалом 23 червня та чинними віцечемпіонами світу з Франції 26 червня.

Нагадаємо, що ФІФА заборонила форму однієї з країн-учасниць Чемпіонату світу.