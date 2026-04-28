Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зрадник Тимощук поскаржився на суддівство в російському футболі

Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Тимощуку не подобається суддівство у Росії

Колишній капітан збірної України з футболу та тренер «Зеніта» Анатолій Тимощук у коментарі пропагандистам поскаржився на суддівство в російському футболі. Про це повідомляє «Главком».

«Не будемо знову повертатимемося до суддівських моментів, але всі чудово бачать, що і як відбувається і як трактуються епізоди. У цьому вже давно всі заплуталися і ніхто не може розібратися», – заявив Тимощук.

З 2017 року Тимощук працює в «Зеніті».

Як повідомлялося, у минулому році Тимощуку було повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ.

21 вересня 2024 року «Главком» першим повідомив про те, що ексфутболіст збірної України, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.

«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначали організатори аукціону.

Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. Також на ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Теги: Анатолій Тимощук НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2024 році Осокіна та Грицаєнка ставали переможцями чемпіонату Росії зі стрибків
Російські фігуристи поскаржилися, що важко переносять відсторонення від змагань
24 квiтня, 12:43
Саміт «Групи двадцяти» під головуванням США запланований на 14-15 грудня у Маямі
Росія отримала запрошення на саміт G20 у США
23 квiтня, 05:13
Птахи додали напруги до і без того непростого матчу для «Мельбурн Вікторі» та «Ньюкасл Джетс»
В Австралії чайки перервали футбольний матч
20 квiтня, 17:10
Росія може атакувати острів Готланд
Росія націлилася на острови Балтики. Швеція назвала мету Путіна
16 квiтня, 14:00
Ерол Маск розповів про секрет свого сина Ілона Маска
Батько Маска на інтерв’ю в РФ розкрив секрет сина, який таємно їздить по світу
10 квiтня, 10:40
Якою буде подальша доля НАТО та до чого готуватися Україні?
Подальша доля НАТО: до чого готуватися Україні
5 квiтня, 20:20
Кубок світу цьогоріч розіграють 48 футбольних збірних
Чемпіонат світу 2026 з футболу отримав офіційного транслятора в Україні
2 квiтня, 11:55
Остання розмова Нетаньягу та Зеленського відбулася в січні 2025 року
Нетаньягу балансує між Росією та Україною: Зеленський про прем’єра Ізраїлю
31 березня, 03:16
Мірча Луческу потрапив із серйозною проблемою до лікарні
Луческу відправлять на операцію після втрати свідомості – ЗМІ
30 березня, 17:29

Новини

«Шахтар» ризикує втратити 30 мільйонів євро через Мудрика
Зрадник Тимощук поскаржився на суддівство в російському футболі
Модрич переніс операцію, але сподівається зіграти на п’ятому для себе Чемпіонаті світу
Лунін може пропустити матч з «Барселоною» у травні
Помилка гравця в американський футбол допомогла врятувати життя вболівальника
Шанси «Шахтаря» напряму потрапити наступного сезону в Лігу чемпіонів покращились

Новини

Окупанти зруйнували історичний центр Маріуполя (фото)
Сьогодні, 15:15
На Львівщині вандали понівечили фігуру Матері Божої (фото)
Сьогодні, 15:15
Лідер «Манчестер Юнайтед» повторив результативне досягнення Роналду
Сьогодні, 14:36
Розвідка: економіка Росії входить у системну кризу
Сьогодні, 14:35
Вашингтон переплутав прапори напередодні візиту короля Чарльза III
Сьогодні, 14:02
Міністр освіти назвав найпопулярніші предмети НМТ-2026
Сьогодні, 13:20

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua