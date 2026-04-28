Зрадник Тимощук поскаржився на суддівство в російському футболі

Тимощуку не подобається суддівство у Росії

Колишній капітан збірної України з футболу та тренер «Зеніта» Анатолій Тимощук у коментарі пропагандистам поскаржився на суддівство в російському футболі. Про це повідомляє «Главком».

«Не будемо знову повертатимемося до суддівських моментів, але всі чудово бачать, що і як відбувається і як трактуються епізоди. У цьому вже давно всі заплуталися і ніхто не може розібратися», – заявив Тимощук.

З 2017 року Тимощук працює в «Зеніті».

Як повідомлялося, у минулому році Тимощуку було повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ.

21 вересня 2024 року «Главком» першим повідомив про те, що ексфутболіст збірної України, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.

«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначали організатори аукціону.

Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. Також на ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.

