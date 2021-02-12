Стала відома причина аварії гелікоптера легендарного Кобі Браянта

Вертоліт з Кобі Брайантом розбився в Каліфорнії 26 січня 2020 року

Національна рада США з безпеки на транспорті назвав причини аварії гелікоптера, на якому знаходився Кобі Браянт, його 13-річна донька і ще 7 осіб.

Повідомляється, що пілот гелікоптера Ара Зобаян був дезорієнтований через те, що залетів в хмари.

Як зазначила рада, проліт через хмари є порушенням державних стандартів. Пілот летів за правилами візуального польоту, тому йому потрібно було бачити, куди він прямує.

До виходу з хмар вертоліт різко накренився і врізався в пагорби Південної Каліфорнії, а всі, хто знаходився на борту, загинули.

В ході розслідування стало відомо, що вертоліт був справний, аварія стала нещасним випадком. Розтин показав, що в крові пілота Ари Зобаяна не було алкоголю чи наркотиків.

Нагадаємо, що трагедія трапилася 26 січня 2020 року. Вертоліт з Кобі Брайантом розбився в Каліфорнії.

Церемонія прощання відбулась, 24 лютого 2020 року.

На скорботну церемонію прийшли родичі загиблого спортсмена та знаменитості, зокрема, Дженніфер Лопес, Бейонсе, Jay-Z, Snoop Dogg, Крістіна Агілера, Шакіл О'Ніл, Майкл Джордан та інші. Всі вони не стримували своїх сліз та ділились спогадами про Кобі Браянта.

Церемонія прощання відбулась в Стейплс-центрі, що в Лос-Анджелесі. Десятки тисяч людей прийшли, щоб віддати шану загиблому баскетболісту. Арена вмістила 30 тисяч людей, інші – дивились онлайн-трансляцію, яку вели на великих екранах та в соцмережах по всьому світу.