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    Стала відома причина аварії гелікоптера легендарного Кобі Браянта

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    Кобі Браянт загинув разом з 13-річною донькою Джинною - Стала відома причина аварії гелікоптера легендарного Кобі Браянта
    Кобі Браянт загинув разом з 13-річною донькою Джинною

    Вертоліт з Кобі Брайантом розбився в Каліфорнії 26 січня 2020 року

    Національна рада США з безпеки на транспорті назвав причини аварії гелікоптера, на якому знаходився Кобі Браянт, його 13-річна донька і ще 7 осіб.

    Повідомляється, що пілот гелікоптера Ара Зобаян був дезорієнтований через те, що залетів в хмари.

    Як зазначила рада, проліт через хмари є порушенням державних стандартів. Пілот летів за правилами візуального польоту, тому йому потрібно було бачити, куди він прямує.

    До виходу з хмар вертоліт різко накренився і врізався в пагорби Південної Каліфорнії, а всі, хто знаходився на борту, загинули.

    В ході розслідування стало відомо, що вертоліт був справний, аварія стала нещасним випадком. Розтин показав, що в крові пілота Ари Зобаяна не було алкоголю чи наркотиків.

    Нагадаємо, що трагедія трапилася 26 січня 2020 року. Вертоліт з Кобі Брайантом розбився в Каліфорнії.

    Церемонія прощання відбулась, 24 лютого 2020 року.

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    На скорботну церемонію прийшли родичі загиблого спортсмена та знаменитості, зокрема, Дженніфер Лопес, Бейонсе, Jay-Z, Snoop Dogg, Крістіна Агілера, Шакіл О'Ніл, Майкл Джордан та інші. Всі вони не стримували своїх сліз та ділились спогадами про Кобі Браянта.

    Церемонія прощання відбулась в Стейплс-центрі, що в Лос-Анджелесі. Десятки тисяч людей прийшли, щоб віддати шану загиблому баскетболісту. Арена вмістила 30 тисяч людей, інші – дивились онлайн-трансляцію, яку вели на великих екранах та в соцмережах по всьому світу.

    Теги: США баскетбол НБА Кобі Браянт
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