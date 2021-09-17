Україна проти Росії. «Прометей» зустрінеться з «Пармою» за вихід до баскетбольної Ліги чемпіонів
Чемпіону країни залишилося зробити один крок до групового турніру
Баскетбольний клуб «Прометей» успішно подолав два кола кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру чемпіон України здолав болгарський «Левські» – 96:56, а в півфіналі взяв гору над чеською «Опавою» – 100:78.
Суперником команди Ронена Гінзбурга в останньому раунді відбору стала російська «Парма». Вона йшла паралельним курсом і до останнього матчу плей-оф зуміла переграти ізраїльський «Хапоель Ейлат» (79:76) і французький «Ле Ман» (82:69).
Вирішальний поєдинок український і російський клуби проведуть в суботу, 18 вересня, о 18:30. Матч відбудеться в Софії, Болгарія.
«Якщо ми хочемо на рівних грати з топовими командами Європи, то потрібно перемагати «Парму» – розповів президент «Прометея» Володимир Дубинський. – Російський клуб очолює литовський тренер Казіс Максвітіс, який одночасно тренує і збірну Литви. Тож майбутній фінал кваліфікації Ліги чемпіонів, це, перш за все, битва найкращих тренерів Європи, нашого Ронена Гінзбурга і Казіса Максвітіса».
Ронен Гінзбург, нагадаємо, вперше в історії вивів збірну Чехії на Олімпіаду. В Токіо вона не вийшла до плей-оф Ігор.
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