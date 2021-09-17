  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Україна проти Росії. «Прометей» зустрінеться з «Пармою» за вихід до баскетбольної Ліги чемпіонів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Прометей&raquo; може стати першим українським клубом, який пройде сито кваліфікації Ліги чемпіонів - Україна проти Росії. «Прометей» зустрінеться з «Пармою» за вихід до баскетбольної Ліги чемпіонів
    «Прометей» може стати першим українським клубом, який пройде сито кваліфікації Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіону країни залишилося зробити один крок до групового турніру

    Баскетбольний клуб «Прометей» успішно подолав два кола кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру чемпіон України здолав болгарський «Левські» – 96:56, а в півфіналі взяв гору над чеською «Опавою» – 100:78.

    Суперником команди Ронена Гінзбурга в останньому раунді відбору стала російська «Парма». Вона йшла паралельним курсом і до останнього матчу плей-оф зуміла переграти ізраїльський «Хапоель Ейлат» (79:76) і французький «Ле Ман» (82:69).

    Вирішальний поєдинок український і російський клуби проведуть в суботу, 18 вересня, о 18:30. Матч відбудеться в Софії, Болгарія.

    «Якщо ми хочемо на рівних грати з топовими командами Європи, то потрібно перемагати «Парму» – розповів президент «Прометея» Володимир Дубинський. – Російський клуб очолює литовський тренер Казіс Максвітіс, який одночасно тренує і збірну Литви. Тож майбутній фінал кваліфікації Ліги чемпіонів, це, перш за все, битва найкращих тренерів Європи, нашого Ронена Гінзбурга і Казіса Максвітіса».

    Ронен Гінзбург, нагадаємо, вперше в історії вивів збірну Чехії на Олімпіаду. В Токіо вона не вийшла до плей-оф Ігор.

    Читайте також:

    Теги: баскетбол БК «Прометей» (Кам'янське)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна проти Росії. «Прометей» зустрінеться з «Пармою» за вихід до баскетбольної Ліги чемпіонів