Україна проти Росії. «Прометей» зустрінеться з «Пармою» за вихід до баскетбольної Ліги чемпіонів

«Прометей» може стати першим українським клубом, який пройде сито кваліфікації Ліги чемпіонів

Чемпіону країни залишилося зробити один крок до групового турніру

Баскетбольний клуб «Прометей» успішно подолав два кола кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру чемпіон України здолав болгарський «Левські» – 96:56, а в півфіналі взяв гору над чеською «Опавою» – 100:78.

Суперником команди Ронена Гінзбурга в останньому раунді відбору стала російська «Парма». Вона йшла паралельним курсом і до останнього матчу плей-оф зуміла переграти ізраїльський «Хапоель Ейлат» (79:76) і французький «Ле Ман» (82:69).

Вирішальний поєдинок український і російський клуби проведуть в суботу, 18 вересня, о 18:30. Матч відбудеться в Софії, Болгарія.

«Якщо ми хочемо на рівних грати з топовими командами Європи, то потрібно перемагати «Парму» – розповів президент «Прометея» Володимир Дубинський. – Російський клуб очолює литовський тренер Казіс Максвітіс, який одночасно тренує і збірну Литви. Тож майбутній фінал кваліфікації Ліги чемпіонів, це, перш за все, битва найкращих тренерів Європи, нашого Ронена Гінзбурга і Казіса Максвітіса».

Ронен Гінзбург, нагадаємо, вперше в історії вивів збірну Чехії на Олімпіаду. В Токіо вона не вийшла до плей-оф Ігор.