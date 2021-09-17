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    Захиснику збірної України з футболу під час матчу зламали щелепу

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    Тарас Качараба не зміг дограти матч Ліги конференцій - Захиснику збірної України з футболу під час матчу зламали щелепу
    Тарас Качараба не зміг дограти матч Ліги конференцій
    Фото з відкритих джерел

    Тараса Качарабу в грі Ліги конференції винесли з поля на ношах

    Оборонець збірної України з футболу Тарас Качараба не зможе взяти участі у жовтневих матчах національної команди. У грі Ліги конференцій його «Славія» приймала «Уніон» з Берліна і здобула переконливу перемогу – 3:1. Наш захисник цю зустріч до кінця не дограв. У другому таймі в зіткненні він зазнав тяжкої травми. Як показало обстеження, в Качараби зламані кістки лицевої частини черепа.

    «У Тараса Качараби перелом виличної дуги. Очікується, що він пропустить, принаймні, 4-6 тижнів», – пишеться в офіційному Twitter Славії.

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    Таким чином, Тарас пропустить відбірні матчі чемпіонату світу з Фінландією та Боснією і Герцеговиною, які пройдуть, відповідно, 9 і 12 жовтня.

    Тим часом «Зоря» зазнала в Лізі конференцій нищівної поразки в Норвегії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Тарас Качараба
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    Захиснику збірної України з футболу під час матчу зламали щелепу