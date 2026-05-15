Депутат Думи назвав «зрадою» трансляцію Чемпіонату світу з хокею в Росії

Дворазовий олімпійський чемпіон та депутат Держдуми В'ячеслав Фетісов прокоментував пропагандистам показ у Росії матчів Чемпіонату світу з хокею 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Фетісов назвав трансляції турніру зрадою інтересів країни.

«Це пряма зрада (інтересів країни), принаймні в моєму розумінні. Там дивитись нічого, і я нікому не раджу», – сказав Фетісов, відповідаючи на питання про трансляції матчів турніру в Росії.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) усунула збірні Росії від участі у всіх змаганнях під своєю егідою навесні 2022 року.

Чемпіонат світу без участі росіян пройде у Швейцарії з 15 по 31 травня 2026 року.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Стародубцева пробилася до півфіналу турніру WTA 125 у Парижі
Ребров запросив у «Панатінаїкоса» неймовірну зарплату – джерело
До збірної України з футболу повернеться ще один іноземний тренер
Норвегія та США звинуватили проросійського президента Федерації лижного спорту у авторитаризмі
