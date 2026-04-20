Кричали «Алілуйя!». Фанати «Монреаль Канадіенс» дивилися гру Кубка Стенлі у соборі
Після закинутої шайби Джоша Андерсона вболівальники «Монреаль Канадіенс» вигукували «Алілуйя!»
Уболівальники клуба НХЛ «Монреаль Канадіенс» дивилися гостьову гру Кубка Стенлі своєї команди з «Тампа-Бей Лайтнінг» у соборі Сен-Жан-л'Евангеліст, який знаходиться в Сен-Жан-сюр-Рішельє (провінція Квебек). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х журналіста Марвіна Метьюза.
Офіційний сайт НХЛ зазначає, що після закинутої шайби Джоша Андерсона у першому періоді можна було почути вигуки «Алілуйя!».
У підсумку, така підтримка допомогла «Монреаль Канадіенс» здобути перемогу: зустріч на стадіоні «Бенчмарк Інтернейшнл-Арена» закінчилася перемогою гостей в овертаймі з рахунком 4:3.
Як повідомлялося, стали відомі усі пари плейоф Національної хокейної ліги.
Боротьба за Кубок Стенлі стартує 18 квітня 2026 року матчем «Кароліна» – «Оттава».
Плейоф НХЛ. Східна конференція. 1/4 фіналу
- «Баффало Сейбрз» – «Бостон Брюїнз»
- «Монреаль Канадіенс» – «Тампа-Бей Лайтнінг»
- «Піттсбург Пінгвінз» – «Філадельфія Флайєрз»
- «Кароліна Харрікейнз» – «Оттава Сенаторз»
Плейоф НХЛ. Західна конференція. 1/4 фіналу
- «Колорадо Евеланш» – «Лос-Анджелес Кінгз»
- «Даллас Старз» – «Міннесота Уайлд»
- «Вегас Голден Найтс» – «Юта Маммот»
- «Анахайм Дакс» – «Едмонтон Ойлерз»
Нагадаємо, «Флорида Пантер» та «Вінніпег Джетс» повторили антирекорд НХЛ, не потрапивши до плейоф турніру.
Вдруге в історії НХЛ чинні володарі Кубка Стенлі («Флорида») та Президентського кубок («Вінніпег») одночасно не потрапили до плейоф наступного сезону.
У сезоні-2014/15 вперше в історії ліги це зробити «Лос-Анджелес Кінгз» (Кубок Стенлі) та «Бостон Брюїнз» (Президентський кубок).
Президентський кубок вручається команді, яка здобула найбільше очок в регулярному чемпіонаті НХЛ.
