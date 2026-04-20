Кричали «Алілуйя!». Фанати «Монреаль Канадіенс» дивилися гру Кубка Стенлі у соборі

Артем Худолєєв
«Монреаль Канадіенс» здобув перемогу у грі з «Тампа-Бей Лайтнінг»

Після закинутої шайби Джоша Андерсона вболівальники «Монреаль Канадіенс» вигукували «Алілуйя!»

Уболівальники клуба НХЛ «Монреаль Канадіенс» дивилися гостьову гру Кубка Стенлі своєї команди з «Тампа-Бей Лайтнінг» у соборі Сен-Жан-л'Евангеліст, який знаходиться в Сен-Жан-сюр-Рішельє (провінція Квебек). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х журналіста Марвіна Метьюза.

Офіційний сайт НХЛ зазначає, що після закинутої шайби Джоша Андерсона у першому періоді можна було почути вигуки «Алілуйя!».

У підсумку, така підтримка допомогла «Монреаль Канадіенс» здобути перемогу: зустріч на стадіоні «Бенчмарк Інтернейшнл-Арена» закінчилася перемогою гостей в овертаймі з рахунком 4:3.

Як повідомлялося, стали відомі усі пари плейоф Національної хокейної ліги.

Боротьба за Кубок Стенлі стартує 18 квітня 2026 року матчем «Кароліна» – «Оттава».

Плейоф НХЛ. Східна конференція. 1/4 фіналу

  • «Баффало Сейбрз» – «Бостон Брюїнз»
  • «Монреаль Канадіенс» – «Тампа-Бей Лайтнінг»
  • «Піттсбург Пінгвінз» – «Філадельфія Флайєрз»
  • «Кароліна Харрікейнз» – «Оттава Сенаторз»

Плейоф НХЛ. Західна конференція. 1/4 фіналу

  • «Колорадо Евеланш» – «Лос-Анджелес Кінгз»
  • «Даллас Старз» – «Міннесота Уайлд»
  • «Вегас Голден Найтс» – «Юта Маммот»
  • «Анахайм Дакс» – «Едмонтон Ойлерз»

Нагадаємо, «Флорида Пантер» та «Вінніпег Джетс» повторили антирекорд НХЛ, не потрапивши до плейоф турніру.

Вдруге в історії НХЛ чинні володарі Кубка Стенлі («Флорида») та Президентського кубок («Вінніпег») одночасно не потрапили до плейоф наступного сезону.

У сезоні-2014/15 вперше в історії ліги це зробити «Лос-Анджелес Кінгз» (Кубок Стенлі) та «Бостон Брюїнз» (Президентський кубок).

Президентський кубок вручається команді, яка здобула найбільше очок в регулярному чемпіонаті НХЛ.

