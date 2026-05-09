Українець Трахт став найрезультативнішим гравцем Чемпіонату світу з хокею

Святослав Василик
glavcom.ua
Данило Трахт набрав 4+4 за системою гол+пас на Чемпіонаті світу 2026
фото: ФХУ

В активі нападника «синьо-жовтих» 4 закинуті шайби і 4 асисти

Нападник збірної України з хокею Данило Трахт посів перше місце в рейтингу хокеїстів за результативними діями на Чемпіонаті світу 2026 в дивізіоні IA. Про це повідомляє «Главком».

За підсумком виступів на світовій першості з хокею в дивізіоні IA Україні вперше за 20 років вдалося підвищитися до еліти. «Синьо-жовті» впродовж турніру здобули три перемоги у п'яти матчах, а ще в одній грі, проти Казахстану, поступилися у серії булітів.

За підсумками Чемпіонату світу найкращим гравцем турніру за кількістю результативних дій став українець Данило Трахт. У п'яти матчах український хокеїст відзначився чотирма голами та оформив стільки ж асистів, заробивши у підсумку вісім очок. До топ-30 за цим показником увійшли шість українців.

Найкращі хокеїсти за результативністю на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні IA

  • 1. Данило Трахт (Україна) – 4 голи + 4 асисти (8 очок)
  • 2. Патрік Крежолек (Польща) – 5+1 (6)
  • 3-4. Ю Сато (Японія) – 3+3 (6)
  • 3-4. Патрік Вронка (Польща) – 3+3 (6)
  • 5-6. Теруто Накаїма (Японія) – 0+6 (6)
  • 5-6. Олексій Ворона (Україна) – 0+6 (6)
  • 7. Ігор Мережко (Україна) – 3+2 (5)
  • 8. Олександр Пересунько (Україна) – 2+3 (5)

Крім цього, Данила Трахта визнали найкращим нападником Чемпіонату світу 2026, а Ігор Мережко став найкращим захисником турніру

Нагадаємо, вперше з 2007 року збірна України з хокею змогла повернутися до найвищого дивізіону Чемпіонату світу з хокею із шайбою.

Для повернення до еліти світового хокею Україні потрібно було, щоб збірна Литви не програла в основний час команді Польщі, яка була нашим конкурентом.

У підсумку, гра між Литвою та Польщею закінчилася з рахунком 1:1 в основний час. Після цього Польща втратила шанси на підвищення у класі. В овертаймі перемогу здобула Литва – 2:1.

