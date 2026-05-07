Україна – Казахстан. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею

Україна на світовій першості вже перемогла Литву та Францію

На Чемпіонаті світу з хокею настає пора вирішальних матчів

У четвер, 7 травня 2026 року, о 17:00 за київським часом збірна України з хокею зіграє з Казахстаном у дивізіоні ІА Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Казахстан

Станом на 11:40 7 травня перемога Казахстану є більш ймовірною, впевнені у GGBET. На перемогу суперників наших хлопців пропонується коефіцієнт 1,12. Потенційний успіх України оцінюється коефіцієнтом 8,7.

Нічия в основний час пропонується з балом 9,34.

На тотал більше 5,5 закинутих шайб запропоновано коефіцієнт 2,68, менше – 1,43.

Результати України та Казахстану на Чемпіонаті світу

Україна та Казахстан наразі є лідерами турнірної таблиці. Наші суперники здобули дві впевнені перемоги у перших турах у поєдинках проти Литви та Японії. Проблеми у казахстанців виникли у третьому турі у грі з поляками. Казахстан поступався протягом поєдинку і лише у третьому періоді зумів здобути перемогу.

Україна стартувала на світовій першості з поразки від Польщі. Однак, після цього наша збірна перемогла Литву та Францію.

Для потрапляння до топ-2 турнірної таблиці, що дозволить підвищиться в класі, Україні бажано здобувати у сьогоднішній грі залікові бали. Казахстану ж перемога дозволить достроково здобути таку омріяну путівку до дивізіону найвищого рівня.

Тому на вболівальників очікує напружений поєдинок.

Турнірна таблиця Чемпіонат світу 2026 року після третього туру

Казахстан – 9 очок, 13:3 (різниця шайб) Україна – 6 очок, 7:6 Франція – 5 очок, 9:8 Польща – 4 очки, 7:8 Японія – 2 очки, 6:12 Литва – 1 очко, 4:9

Заявка збірної України на Чемпіонат світу 2026 року

Воротарі : Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Олег Петров (Сокіл, Україна), Олександр Левшин (Prince George Cougars, Канада)

: Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Košice, Словаччина), Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія)

: Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Košice, Словаччина), Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія) Нападники: Олександр Пересунько (Unia, Польща), Данііл Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Toruń, Польща), Олексій Ворона (Toruń, Польща), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Станіслав Садовіков (Berani Zlín, Чехія), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava, Чехія), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Віктор Захаров (Сокіл, Україна), Денис Бородай (Сокіл, Україна), Микита Олійник (Сокіл, Україна), Артем Бузоверя (Coventry Blaze, Велика Британія).

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА

2 травня. Польща – Україна 3:2

3 травня. 17:00. Україна – Литва 2:1

5 травня. 17:00. Франція – Україна 2:3

7 травня. 17:00. Україна – Казахстан

8 травня. 17:00. Україна – Японія

Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА

Матчі Чемпіонату світу 2026 з хокею у дивізіоні ІА транслюватимуться на платформах «Суспільне Спорт» і місцевих каналах «Суспільного».

Нагадаємо, збірна України вирвала перемогу у грі з Францією на Чемпіонаті світу з хокею.