Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна – Казахстан. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею

Реклама
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна – Казахстан. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею
Україна на світовій першості вже перемогла Литву та Францію
фото: ФХУ

На Чемпіонаті світу з хокею настає пора вирішальних матчів

У четвер, 7 травня 2026 року, о 17:00 за київським часом збірна України з хокею зіграє з Казахстаном у дивізіоні ІА Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Казахстан

Станом на 11:40 7 травня перемога Казахстану є більш ймовірною, впевнені у GGBET. На перемогу суперників наших хлопців пропонується коефіцієнт 1,12. Потенційний успіх України оцінюється коефіцієнтом 8,7.

Нічия в основний час пропонується з балом 9,34.

На тотал більше 5,5 закинутих шайб запропоновано коефіцієнт 2,68, менше – 1,43.

Результати України та Казахстану на Чемпіонаті світу

Україна та Казахстан наразі є лідерами турнірної таблиці. Наші суперники здобули дві впевнені перемоги у перших турах у поєдинках проти Литви та Японії. Проблеми у казахстанців виникли у третьому турі у грі з поляками. Казахстан поступався протягом поєдинку і лише у третьому періоді зумів здобути перемогу.

Україна стартувала на світовій першості з поразки від Польщі. Однак, після цього наша збірна перемогла Литву та Францію.

Для потрапляння до топ-2 турнірної таблиці, що дозволить підвищиться в класі, Україні бажано здобувати у сьогоднішній грі залікові бали. Казахстану ж перемога дозволить достроково здобути таку омріяну путівку до дивізіону найвищого рівня.

Тому на вболівальників очікує напружений поєдинок.

Реклама. 21+

Найгучніші спортивні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Турнірна таблиця Чемпіонат світу 2026 року після третього туру

  1. Казахстан – 9 очок, 13:3 (різниця шайб)
  2. Україна – 6 очок, 7:6
  3. Франція – 5 очок, 9:8
  4. Польща – 4 очки, 7:8
  5. Японія – 2 очки, 6:12
  6. Литва – 1 очко, 4:9

Заявка збірної України на Чемпіонат світу 2026 року

  • Воротарі: Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Олег Петров (Сокіл, Україна), Олександр Левшин (Prince George Cougars, Канада)
  • Захисники: Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Košice, Словаччина), Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія)
  • Нападники: Олександр Пересунько (Unia, Польща), Данііл Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Toruń, Польща), Олексій Ворона (Toruń, Польща), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Станіслав Садовіков (Berani Zlín, Чехія), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava, Чехія), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Віктор Захаров (Сокіл, Україна), Денис Бородай (Сокіл, Україна), Микита Олійник (Сокіл, Україна), Артем Бузоверя (Coventry Blaze, Велика Британія).

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА

  • 2 травня. Польща – Україна 3:2
  • 3 травня. 17:00. Україна – Литва 2:1
  • 5 травня. 17:00. Франція – Україна 2:3
  • 7 травня. 17:00. Україна – Казахстан
  • 8 травня. 17:00. Україна – Японія

Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА

Матчі Чемпіонату світу 2026 з хокею у дивізіоні ІА транслюватимуться на платформах «Суспільне Спорт» і місцевих каналах «Суспільного».

Нагадаємо, збірна України вирвала перемогу у грі з Францією на Чемпіонаті світу з хокею.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: хокей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вже традиційно боротьбу за Кубок Стенлі вестимуть 16 команд
Визначилися всі пари плейоф НХЛ
17 квiтня, 10:05
Нападник «Вашингтон Кепіталз» Олександр Овечкін є прихильником диктатора Володимира Путіна
У НХЛ зіграла рекордна за 25 років кількість хокеїстів з країни-агресора
17 квiтня, 12:38
Наступний матч українці зіграють у четвер, 23 квітня 2026 року, проти Польщі
Юнацька збірна України з хокею зазнала прикрої поразки на Чемпіонаті світу
21 квiтня, 19:58
«Сокіл» є беззаперечним лідером національного чемпіонату
Чемпіон України з хокею планує виступати в іноземних першостях
23 квiтня, 12:13
Збірна України U18 з хокею оформила камбек у матчі з Польщею на Чемпіонаті світу 2026
Збірна України U18 з хокею обіграла Польщу і виконала своє завдання на Чемпіонаті світу
24 квiтня, 10:56
У 2022 році Чернецький отримав п'ять років позбавлення волі за зберігання та збут наркотиків
Фігурант справи про збут наркотиків мав виконати вкидання шайби на грі Другої ліги з хокею
1 травня, 13:48
Збірна Швеції втретє виграла юніорський Чемпіонат світу
Визначився переможець юніорського Чемпіонату світу з хокею
3 травня, 09:50
IIHF продовжила дію чинних санкцій проти країн-агресорів на наступний сезон 2026/27
Міжнародна федерація хокею повідомила, коли скасує санкцій проти РФ і Білорусі
4 травня, 18:42
Хокейна збірна України відсвяткувала перемогу
Збірна України вирвала перемогу над Францією на Чемпіонаті світу з хокею
5 травня, 19:53

Новини

Нейтральний призер Олімпіади-2024 з Білорусі погорів на вживанні допінгу
Нейтральний призер Олімпіади-2024 з Білорусі погорів на вживанні допінгу
Ексзахисник збірної України з футболу пригадав, як раніше працював з Мальдерою
Ексзахисник збірної України з футболу пригадав, як раніше працював з Мальдерою
«Астон Вілла» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи
«Астон Вілла» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи
«Крістал Пелас» – «Шахтар»: де дивитися вирішальну гру півфіналу Ліги конференцій
«Крістал Пелас» – «Шахтар»: де дивитися вирішальну гру півфіналу Ліги конференцій
Плотницький вдруге в кар'єрі став чемпіоном Італії з волейболу
Плотницький вдруге в кар'єрі став чемпіоном Італії з волейболу
«Крістал Пелас» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій
«Крістал Пелас» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій

Новини

Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну