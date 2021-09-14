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    Стали відомі стартові склади «Динамо» і «Бенфіки» в матчі Ліги чемпіонів

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    Футболісти вже на стадіоні - Стали відомі стартові склади «Динамо» і «Бенфіки» в матчі Ліги чемпіонів
    Футболісти вже на стадіоні
    Фото з відкритих джерел

    З перших хвилин зіграють нападники Ілля Шкурін і Роман Яремчук

    У Києві на НСК «Олімпійський» в першому турі групового турніру Ліги чемпіонів «Динамо» прийме лісабонську «Бенфіку».

    Вже відомі стартові склади команд.

    «Динамо»: Бойко, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук (к), Шапаренко, Циганков, Буяльський, Де Пена, Шкурін.

    Запасні: Бущан, Нещерет, Вербич, Шепелєв, Шабанов, Леднєв, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Вітіньо, Тимчик, Супряга.

    «Бенфіка»: Влаходімос, Жілберто, Отаменді (к), Вертонген, Морато, Жоау Маріу, Вайгль, Грімальдо, Евертон, Яремчук, Рафа Силва.

    Запасні: Елтон Лейте, Нуньєс, Мейте, Сеферович, Діогу Гонсалвеш, Піцці, Лазаро, Радоньїч, Таарабт, Жедсон Фернандеш, Гонсалу Рамуш, Ферру.

    Фаворити протистояння – гості української команди. Букмекери дають коефіцієнт 2,20 на перемогу «Бенфіки». На киян можна поставити в співвідношенні 1 до 3,30. Нічию оцінили в котирування 3,40.

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    Теги: букмекери Піцці Жедсон Фернандеш
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    Стали відомі стартові склади «Динамо» і «Бенфіки» в матчі Ліги чемпіонів