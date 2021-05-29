Стали відомі суперниці п’ятьох українок на «Ролан Гаррос»

Першими на корт вийдуть Катерина Козлова та Ангеліна Калініна

Рафаель Надаль став пам'ятником. Напередодні старту Відкритого чемпіонату Франції в Парижі на честь 13-разового переможця турніру відкрили статую. Вона розташована біля «Саду Мушкетерів» перед входом до кортів турніру.

Скульптура сподобалася не всім. Деякі вболівальники побачили в ній жах, який відчуває людина під час інсульту. Самому Надалю творіння припало до душі.

«Ролан Гаррос» стартує вже 30 травня. В перший його день зіграють дві з п'яти українок, які виступатимуть в основній сітці: Катерина Козлова зустрінеться з 76-ю ракеткою світу австралійкою Айлою ТомлЯнович, Ангеліна Калініна складатиме іспит екс-першій ракетці світу німкені Анжелік Кербер. Тут вона посіяна під 26-м номером.

У понеділок, 31 травня, перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє з кваліфаєром з Франції Осеан Бабель, Катаріна Завацька проведе зустріч з 17-ю сіяною гречанкою Марією Саккарі, а Марта Костюк долатиме опір переможниці «Ролан Гаррос» 2016 року Гарбіньє Мугуруси.