Стали відомі суперники збірної України U-20 на чемпіонаті світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Титул чемпіона світу на останніх змаганнях у 2017 році виборола Англія. Цього разу британці взагалі не потрапили на форум ФФУ

Жеребкування форуму заплановане на 24 лютого

Цьогоріч чемпіонат світу серед команд U-20 прийматиме Польща. Участь у турнірі, який триватиме з 23 травня по 15 червня, візьмуть 24 команди. Серед них і юнацька збірна України під керівництвом Олександра Петракова.

Також Європу представлятимуть - Польща, як господар турніру, Португалія, Італія, Франція та Норвегія. Серед країн Азії - Саудівська Аравія, Південна Корея, Катар, Японія. У КОНКАКАФ — США, Мексика, Панама, Гондурас. В Океанії — Нова Зеландія, Таїті. Південна Америка - Еквадор, Аргентина, Уругвай, Колумбія. У Африці - Сенегал, Нігерія, ПАР, Малі.

Жеребкування форуму відбудеться 24 лютого у Гдині. При формуванні кошиків враховуватимуть показники країни на останніх п'яти таких чемпіонатах. Польща отримає місце А1 автоматично. А квартети сформуюють за географічним принципом - у кожній групі буде не більше однієї збірної з однієї конфедерації.

Титул чемпіона світу на останніх змаганнях у 2017 році виборола Англія. Цього разу британці взагалі не потрапили на форум.