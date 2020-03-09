Крах: після дошкульної поразки Ольги Харлан українські шаблістки вочевидь не поїдуть на Олімпіаду



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Ольга Харлан програла майже виграний бій Red Bull

Такої несподіванки очікувати було важко

В Афінах (Греція) відбувався етап Кубка світу з фехтування на шаблях серед жінок. Для України вони мали вагу найперше з точки зору боротьби за олімпійську перепуску в командній першості. Власне, не дивно, що саме на команді, знехтувавши особистою першістю, зосередила зусилля наша лідерка, шестиразова чемпіонка світу Ольга Харлан.

Зауважимо, що жіноча збірна України веде боротьбу за ліцензії з Італією та Угорщиною і за два етапи до кінця кваліфікаційного періоду поступалася суперницям 18 і 9 очок відповідно.

В Афінах потрібно було мінімізувати відставання, а краще відіграти його, але збірна України вже в стартовому поєдинку, в 1/8 фіналу поступилася Польщі – 43:45.

Найприкріше в поразці, що лідер команди Ольга Харлан на останню битву з полькою Мартою Пудою виходила за рахунку 40:31 на користь України, але програла дуель 14:3. Таким чином, до чвертьфіналу Кубка світу вийшла Польща. Натомість конкурентки України – Італія та Угорщина – стали срібними і бронзовими призерками відповідно.

Не вразили українські шаблістки й в особистій першості. Найліпше виступили Олена Вороніна і Аліна Комащук. Обидві поступилися в 1/16 фіналу американкам – Олена 5:15 майбутній переможниці, дворазовій олімпійській чемпіонці Маріель Заґуніс, Аліна 11:15 Даґмарі Возняк.

Марія Цимбота, Олена Кравацька, олімпійська чемпіонка Ольга Жовнір, Юлія Бакастова не змогли пройти сита кваліфікації.

Додамо, що останній етап Кубка світу відбудеться в Бельгії 20 березня.