Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українка стала найкращою футболісткою сезону у чемпіонаті Шотландії

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Українка стала найкращою футболісткою сезону у чемпіонаті Шотландії
Ніколь Козлова з відзнакою «Гравчиня року» шотландської Премʼєр-ліги
фото: Instagram

Ніколь Козлова наразі відновлюється після травми

Футболістка жіночої збірної України та клубу «Глазго Сіті» Ніколь Козлова отримала відзнаку «Гравчиня року» шотландської Премʼєр-ліги. Про це повідомляє «Главком» з посланням на шотландську Премʼєр-лігу.

Що відомо про сезон Ніколь Козлової

Нагороду українка отримала більшістю голосів футболісток, що змагаються у чемпіонаті Шотландії. Козлова, яка виступає за «Глазго Сіті», у сезоні 2025/26 забила дев'ять голів і зробила п'ять результативних передач у матчах шотландської Премʼєр-ліги.

Свій наразі останній матч за клуб Козлова провела ще у 2025 році. Все через травму, якої Ніколь зазнала у березні. Під час матчу за збірну України проти Англії у кваліфікації на Чемпіонат світу 2027 вона розірвала передню хрестоподібну зв’язку коліна.

«Дуже почесно виграти здобути нагороду «Гравчиня року» у жіночій Прем'єр-лізі Шотландії. Те, що за це голосували самі футболістки, робить її ще більш особливою. Для мене це був сезон, у якому було все. Футбол у своєму найпрекраснішому і найжорстокішому вигляді, все це в одному вдиху.

Нічого з цього було б неможливо без людей, які поруч зі мною, як близько, так і далеко, і особливо без моєї родини. З нетерпінням чекаю повернення на поле, щоб знову грати у гру, яку я люблю», – написала Козлова в Instagram.  

У чемпіонаті Шотландії клуб українки «Глазго Сіті» продовжує боротьбу за титул чемпіонок. Наразі команда посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонської групи з доробком 54 очки і зберігає шанси на титул.

Нагадаємо, італійський фахівець Андреа Мальдера найближчим часом стане головним тренером збірної України з футболу. 54-річний тренер та Українська асоціація футболу перебувають на завершальній стадії підписання угоди.

«Андреа Мальдера ось-ось стане новим головним тренером збірної України. Наразі завершується укладення угоди з італійським тренером», – написав відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначимо, що вперше національну команду країни очолюватиме іноземний спеціаліст. Мальдера змінить на посаді Сергія Реброва, який покинув збірну України 22 квітня.

«Синьо-жовті» не змогли пробитися до фінальної частини ЧС-2026. Команда Сергія Реброва у півфіналі плейоф кваліфікації програла Швеції (1:3).

У червні Україна зіграє два контрольних поєдинки – проти Польщі та Данії. Восени 2026 року на збірну України чекає виступ у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Луческу перебуває в медикаментозній комі та підключений до апарату штучного життєзабезпечення
На Луческу, який перебуває у штучній комі, очікує операція – ЗМІ
7 квiтня, 17:03
Українки виграли свою групу В5 і піднялися до Ліги А
Відбір на Євро-2026. Дівоча збірна України з футболу піднялася до Дивізіону А
9 квiтня, 10:39
Команди вже перетиналися у Кубку України торік
Лідер Першої ліги обрав стадіон на півфінал Кубка України проти «Динамо»
10 квiтня, 15:56
Домініку Фрімпонгу було 20 років
Ганський футболіст загинув після збройного нападу на клубний автобус
13 квiтня, 11:27
Харків'яни не скористалися чисельною перевагою
«Металіст 1925» сенсаційно програв «Чернігову» півфінал Кубка України
22 квiтня, 22:24
Столичний гранд завітав до Кривого Рогу
«Кривбас» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 25 туру УПЛ Реклама
26 квiтня, 10:06
Президент швейцарського «Сьона» Крістіан Константін зробив скандальну заяву
Президент швейцарського «Сьона» заявив, що клуб хоче провести гру з російською командою
29 квiтня, 12:52
«Гірники» не грали проти англійських клубів у цьому сезоні
«Шахтар» – «Крістал Пелас». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги конференцій Реклама
30 квiтня, 11:25
«Кристал Пелес» наразі виправдовує статус головного претендента на перемогу в Лізі конференцій
Прикра поразка для «Шахтаря». Як пройшли перші матчі півфіналу Ліги конференцій?
1 травня, 00:35

Новини

Легендарний гравець НБА заявив, що баскетболісти ліги отримують недостатньо коштів
Легендарний гравець НБА заявив, що баскетболісти ліги отримують недостатньо коштів
«Арсенал» – «Атлетіко». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
«Арсенал» – «Атлетіко». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Костюк знялася з турніру WTA 1000 у Римі через травму стегна
Костюк знялася з турніру WTA 1000 у Римі через травму стегна
Екстренер Ястремської підтримав прихильницю Путіна, яка розплакалася після фіналу з Костюк
Екстренер Ястремської підтримав прихильницю Путіна, яка розплакалася після фіналу з Костюк
Українка стала найкращою футболісткою сезону у чемпіонаті Шотландії
Українка стала найкращою футболісткою сезону у чемпіонаті Шотландії
«Арсенал» – «Атлетіко»: де дивитися вирішальний півфінал Ліги чемпіонів
«Арсенал» – «Атлетіко»: де дивитися вирішальний півфінал Ліги чемпіонів

Новини

Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
3 травня, 12:26

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua