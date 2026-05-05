Українка стала найкращою футболісткою сезону у чемпіонаті Шотландії

Ніколь Козлова наразі відновлюється після травми

Футболістка жіночої збірної України та клубу «Глазго Сіті» Ніколь Козлова отримала відзнаку «Гравчиня року» шотландської Премʼєр-ліги. Про це повідомляє «Главком» з посланням на шотландську Премʼєр-лігу.

Що відомо про сезон Ніколь Козлової

Нагороду українка отримала більшістю голосів футболісток, що змагаються у чемпіонаті Шотландії. Козлова, яка виступає за «Глазго Сіті», у сезоні 2025/26 забила дев'ять голів і зробила п'ять результативних передач у матчах шотландської Премʼєр-ліги.

Свій наразі останній матч за клуб Козлова провела ще у 2025 році. Все через травму, якої Ніколь зазнала у березні. Під час матчу за збірну України проти Англії у кваліфікації на Чемпіонат світу 2027 вона розірвала передню хрестоподібну зв’язку коліна.

«Дуже почесно виграти здобути нагороду «Гравчиня року» у жіночій Прем'єр-лізі Шотландії. Те, що за це голосували самі футболістки, робить її ще більш особливою. Для мене це був сезон, у якому було все. Футбол у своєму найпрекраснішому і найжорстокішому вигляді, все це в одному вдиху.

Нічого з цього було б неможливо без людей, які поруч зі мною, як близько, так і далеко, і особливо без моєї родини. З нетерпінням чекаю повернення на поле, щоб знову грати у гру, яку я люблю», – написала Козлова в Instagram.

У чемпіонаті Шотландії клуб українки «Глазго Сіті» продовжує боротьбу за титул чемпіонок. Наразі команда посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонської групи з доробком 54 очки і зберігає шанси на титул.

