Забарний став п'ятим українським футболістом, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Святослав Василик
Ілля Забарний має шанс зіграти у фіналі Ліги чемпіонів
фото: AP

Останнім українцем, який вигравав Лігу чемпіонів, є воротар «Реала» Андрій Лунін

Захисник збірної України та французького ПСЖ Ілля Забарний став п'ятим українським футболістом, що дійшов з клубом до фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

ПСЖ Забарного у фіналі Ліги чемпіонів: що відомо

Україна уперше за два роки матиме представника у фіналі Ліги чемпіонів. Сталося це завдяки виходу ПСЖ до фіналу змагань.

ПСЖ у півфінальному протистоянні здолав «Баварію». Після перемоги у першому поєдинку з рахунком 5:4, гра-відповідь закінчилася внічию 1:1, і цього результату вистачило паризькому клубу для виходу у фінал.

У заявці ПСЖ на обидва матчі проти «Баварії» був український захисник Ілля Забарний. Футболіст збірної України не виходив на поле у цих поєдинках (залишився на лаві запасних). Попри це, Забарний зміг переписати історію виходів українських футболістів у фінал Ліги чемпіонів.

Для ПСЖ це 3-й фінал Ліги чемпіонів (і другий поспіль). У 2020-му парижани програли «Баварії», а торік розгромили «Інтер».

Фінал Ліги чемпіонів 2025/26 відбудеться у суботу, 30 травня, у Будапешті.

Ілля Забарний проводить перший сезон у складі ПСЖ після трансферу з англійського «Борнмута» за 63 мільйони євро. Загалом українець провів впродовж сезону 33 матчі, в яких він відзначився 1 голом.

Українці у фінальних матчах Ліги чемпіонів

Забарний став п'ятим українцем в історії, хто вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Досі це вдавалося Андрію Шевченку, Анатолію Тимощуку, Олександру Зінченку та Андрію Луніну.

Загалом фінал Ліги чемпіонів 2025/26 стане 10-м в історії з участю українського футболіста.

  • Андрій Шевченко (2003 рік за «Мілан» – 120 хв, забив вирішальний пенальті, 2005 рік за «Мілан» – 120 хв, не забив пенальті, 2008 рік за «Челсі» – на лаві для запасних)
  • Анатолій Тимощук (2010 рік за «Баварію» – на лаві для запасних, 2012 рік за «Баварію» – 120 хв, 2013 рік за «Баварію» – на лаві для запасних)
  • Олександр Зінченко (2021 рік за «Манчестер Сіті» – 90 хв)
  • Андрій Лунін (2022 рік за «Реал» – на лаві для запасних, 2024 рік – на лаві для запасних)
  • Ілля Забарний (2026 рік за ПСЖ)

Трьом з чотирьох українців вдавалося вигравати фінали Ліги чемпіонів за свої команди. Рекордсменом є Андрій Лунін: виграв з «Реалом» обидва фінальні матчі.

Нагадаємо, нападник «Баварії» Гаррі Кейн став четвертим футболістом з топ-5 ліг Європи, який зумів забити 60 голів за сезон.

Свій 60-й гол у цьому сезону (у матчах за клуб та збірну) Кейн забив у грі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. За цим показником британець став лише четвертим гравцем з топ-5 ліг Європи, кому вдавалося зробити це.

Читайте також:

