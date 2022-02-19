Вихованець Білодіда здобув яскраву перемогу на турнірі «Великого шлема» з дзюдо (відео)

Артем Лесюк приніс першу перемогу в престижній серії дзюдоїстів вперше за останні шість років

Дзюдоїст Артем Лесюк став переможцем турнирі «Великого шлема» з дзюдо, який проходить в Ізраїлі. Вихованець Геннадія Білодіда, який, зокрема, тренує й дочку, бронзову призерку Олімпіади в Токіо Дар’ю, у фіналі здолав казаха Бауиржана Нарбаєва. Артем провів прийом в середині сутички та іппоном здобув перемогу. Лесюк виступає в категорії 60 кг.

Останнім переможцем турніру «Великого шлема» був Яків Хаммо у 2016 році.

Перемагала в цій престижній серії й Дар’я Білодід. Їй не було рівних на етапі в Парижі 2020 року.

25-річний Артем Лесюк раніше перемагав на Кубку Європи серед молоді. На дорослому рівні – це перший для нього великий успіх.