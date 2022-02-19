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    Олімпіада-2022. Українська діаспора показала відео хокейного матчу львів’ян з американцями

    Команда&nbsp;&laquo;Лев&raquo; перед грою з американцями - Олімпіада-2022. Українська діаспора показала відео хокейного матчу львів’ян з американцями
    Команда «Лев» перед грою з американцями
    фото: скріншот

    75 років тому українські хокеїсти розгромили американців у таборі переміщених осіб

    На Олімпіаді в Пекіні залишилося провести два матчі. В зустрічі за «бронзу» зустрінуться Словаччина й Швеція, у фіналі – Фінляндія та ОКР (Олімпійського комітету Росії).

    До вирішальних матчів Ігор-2022 «Архіви Діаспори» показали унікальне відео 1947 року. На ньому – українська хокейна команда «Лев» у таборі переміщених осіб у німецькому місті Міттенвальд. Ці кадри є частиною фільму режисера з діаспори Богдана Солука «У таборах втікачів у Німеччині».

    Команду створили з ініціативи Омеляна Бучацького, який був гравцем львівської «України». Остання у 1942 році виграла два міжнародні хокейні турніри.

    Добре зіграним у Львові складом команда «Лев» спочатку громила суперників з інших таборів, а пізніше й німецькі професійні команди. З іноземними – «леви» зіграли вісім матчів.

    «Ми хотіли творити історію українського хокею!», — згадував учасник тих подій Олег Лисяк.

    Суперниками українців у Міттенвальді стала збірна американських військових «Red Wings». Організовував матч особисто Бучацький. «Телеграми йшли до наших гравців із інших міст, –згадував Омелян, – вболівальники нашої команди, тобто цілий Міттенвальд, перестали говорити про від’їзд до Америки, а тільки й мріяли про перемогу».

    Бучацький згадує: «Американці, величезні під два метри зросту, твердо запанцеровані, жували свої гумки і посміхалися. І їх посмішки дещо нас нервували, але ми повторювали собі: «Почекайте, «крилаті», зараз ми вам ті крила підріжемо»».

    Того дня українська команда у складі Калитяка, Лисяка, Бучацького, Марковського, Світенка, Цимбалістого, Дицьо та воротаря Шкляра розгромила «Red Wings» з рахунком 10:1.

    Після 1949-го команда «Лев» поступово припинила брати участь у змаганнях. Українські спортсмени емігрували до США, Канади, Франції, а Омелян Бучацький – до Австралії.

    Спорт у таборах переміщених осіб не лише гуртував людей, а й давав змогу вижити. Це була нагода ідентифікувати себе за національною ознакою на міжнародних змаганнях, не маючи своєї власної держави.

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    Теги: Олімпіада діаспора хокей
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    Олімпіада-2022. Українська діаспора показала відео хокейного матчу львів’ян з американцями