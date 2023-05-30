Зеленський «предметно» поговорив із Шольцом

Зеленський і Шольц обговорили політичну, військову та гуманітарну ситуацію в Україн

Глава держави подякував Шольцу за реалізацію потужного оборонного пакета на 3 млрд євро

Президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц телефоном обговорили подальше посилення оборонних можливостей України та скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Глава держави подякував Шольцу за реалізацію потужного оборонного пакета на 3 млрд євро.

«Провів предметну телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом... Обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого нещодавнього візиту до Німеччини, та подальше посилення оборонних спроможностей України, зокрема нашої ППО. Скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами», – йдеться в повідомленні.

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У пресслужбі німецького уряду повідомили, що Зеленський і Шольц обговорили політичну, військову та гуманітарну ситуацію в Україні.

Український президент розповів канцлеру про наслідки останніх російських ударів по Україні. Шольц засудив нові російські повітряні удари по цивільних об'єктах і підтвердив непохитну солідарність з Україною перед обличчям агресії РФ. Він заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, в тому числі у військовій сфері, у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами.

До слова, триває 461-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, зокрема, по столиці нашої країни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 29 із 31 дронів були знищені нашими захисниками. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.