Німеччина оголосила оновлений пакет допомоги Україні

Із міркувань безпеки Федеральний уряд утримується від надання детальної інформації про способи та дати транспортування

Сьогодні, 23 травня, Німеччина оголосила уточнений пакет допомоги Україні. Про це повідомляється на сторінці уряду Німеччини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Німеччина оновила перелік допомоги для України, додавши ту, яка була анонсована 10 днів тому, на суму 2,7 млрд євро.

В неї увійдуть танки Leopard 1, БМП Marder, системи ППО IRIS-T SLM та мобільні ЗРК IRIS-T SLS, радари для ППО, зенітні установки Gepard та багато іншого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загалом має бути поставлено вісім IRIS-T SLM (два вже в Україні) та 12 IRIS-T SLS і ще 18 Gepard на додачу до тих 34, що вже передані.

Із міркувань безпеки Федеральний уряд утримується від надання детальної інформації про способи та дати транспортування до моменту передачі техніки ЗСУ.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що участь Німеччини в «авіаційній коаліції» з допомоги Україні літаками не обговорюється, бо Бундесвер не має винищувачів F-16 у своєму розпорядженні.