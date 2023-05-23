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Німеччина оголосила оновлений пакет допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина оголосила оновлений пакет допомоги Україні
Німеччина оновила перелік допомоги для України
фото: Віталій Трубников/Facebook

Із міркувань безпеки Федеральний уряд утримується від надання детальної інформації про способи та дати транспортування

Сьогодні, 23 травня, Німеччина оголосила уточнений пакет допомоги Україні. Про це повідомляється на сторінці уряду Німеччини.

Німеччина оновила перелік допомоги для України, додавши ту, яка була анонсована 10 днів тому, на суму 2,7 млрд євро.

В неї увійдуть танки Leopard 1, БМП Marder, системи ППО IRIS-T SLM та мобільні ЗРК IRIS-T SLS, радари для ППО, зенітні установки Gepard та багато іншого.

Загалом має бути поставлено вісім IRIS-T SLM (два вже в Україні) та 12 IRIS-T SLS і ще 18 Gepard на додачу до тих 34, що вже передані.

Із міркувань безпеки Федеральний уряд утримується від надання детальної інформації про способи та дати транспортування до моменту передачі техніки ЗСУ.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що участь Німеччини в «авіаційній коаліції» з допомоги Україні літаками не обговорюється, бо Бундесвер не має винищувачів F-16 у своєму розпорядженні.

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Теги: військова техніка системи ППО відео танки Олаф Шольц радари Німеччина

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